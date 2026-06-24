Após reapresentação, Santos vive cenário de incertezas e cautela no mercado Peixe volta a entrar em campo no dia 16 de julho, contra o Botafogo

O Santos chegou ao terceiro dia de treinamentos da intertemporada sem anunciar reforços ou concretizar a venda de jogadores.

A postura mais cautelosa no mercado contrasta com a adotada em 2025, quando o clube realizou 20 contratações ao longo da temporada. Apesar do alto investimento e da chegada de Neymar, anunciada em 31 de janeiro, o Peixe lutou contra o rebaixamento até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro e acabou eliminado precocemente da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.

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Para 2026, a diretoria optou por uma estratégia mais conservadora, tanto por questões financeiras quanto pelos resultados abaixo do esperado de algumas apostas feitas recentemente. Um dos exemplos é o atacante argelino Billal Brahimi, que recebeu poucas oportunidades e teve participação discreta, sendo emprestado ao Estrela da Amadora, de Portugal.

Até o momento, o Santos anunciou apenas seis reforços para a temporada: os atacantes Gabriel Barbosa, ex-Cruzeiro, Rony, ex-Atlético-MG, e Moisés, ex-Fortaleza; os meio-campistas Gabriel Menino, ex-Atlético-MG, e Christian Oliva, vindo do Nacional, do Uruguai; além do zagueiro Lucas Veríssimo, contratado junto ao Al-Duhail, do Catar.

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Gabriel Brazão durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

As contratações do Santos em 2026:

As contratações foram realizadas com o aval do então técnico Juan Pablo Vojvoda, que acabou demitido em 19 de março após um início de temporada abaixo das expectativas. Cuca foi anunciado no dia seguinte à demissão do comandante argentino.

Enquanto busca equilibrar as contas, o Santos também trabalha para reduzir sua folha salarial. Alguns atletas já foram comunicados de que não fazem parte dos planos da comissão técnica e receberam autorização para buscar novos clubes. São os casos do lateral-direito Mayke, dos volantes Zé Rafael e Tomás Rincón, e do zagueiro Zé Ivaldo.

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Rincón, inclusive, já acertou sua rescisão contratual. Aos 38 anos, o volante venezuelano tinha vínculo válido até dezembro e disputou apenas três partidas na atual temporada.

O cenário financeiro segue sendo um dos principais desafios da gestão de Marcelo Teixeira. O clube enfrenta dificuldades para equilibrar o fluxo de caixa e monitora pendências financeiras que podem gerar sanções da Fifa, incluindo o risco de um novo transfer ban em caso de descumprimento de obrigações envolvendo negociações realizadas em temporadas anteriores como o não pagamento por Jean Lucas ao Monaco, da França. Diante desse contexto, a diretoria descarta grandes investimentos nesta janela de transferências e busca alternativas de baixo custo para reforçar o elenco.

Além das questões financeiras, o Santos convive com outras pautas importantes para o futuro da instituição. O clube ainda aguarda uma definição sobre a permanência de Neymar, que atualmente está com a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo, e tem contrato apenas até o final do ano.

Paralelamente, 2026 será marcado pelo processo eleitoral, pelas discussões sobre a reforma estatutária e pelo avanço dos debates envolvendo a construção da nova arena e uma eventual transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Dentro de campo, a prioridade neste momento é potencializar os recursos já disponíveis. A comissão técnica aposta na utilização de jovens recém-promovidos das categorias de base, os tradicionais Meninos da Vila, e na evolução física do elenco. O tema, inclusive, foi alvo de críticas públicas do técnico Cuca ao longo da temporada, especialmente em relação ao desempenho de alguns atletas que ainda não conseguiram corresponder às expectativas.

O Santos volta a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Botafogo no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi antecipada em razão da participação santista nos playoffs da Copa Sul-Americana.

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