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Retorno: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Juventude

Técnico argentino poderá contar com um importante reforço

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
03/08/2026 17:53
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Jogadores treinamento Atlético (Pedro Souza / Atlético)
Jogadores treinamento Atlético (Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético entra em campo nesta quarta-feira (4), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em busca da classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Para o duelo diante do Juventude, o técnico Eduardo Domínguez relacionou 25 jogadores e terá um importante reforço no meio-campo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético entra em campo nesta quarta-feira (4), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em busca da classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Para o duelo diante do Juventude, o técnico Eduardo Domínguez relacionou 25 jogadores e terá um importante reforço no meio-campo.

A principal novidade é o retorno do jovem Cissé. O volante ficou fora da partida de ida por cumprir suspensão automática após ter sido expulso no confronto anterior. Agora, volta a ficar à disposição de Domínguez para a decisão.

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A ausência na lista de relacionados ficou por conta do zagueiro Ivan Román. O chileno de 19 anos não viaja com a delegação para Caxias do Sul. O defensor ainda não conseguiu se firmar no elenco atleticano e, nos últimos dias, surgiram informações de que pode estar de saída do clube para atuar em outra equipe.

Outra novidade é a presença, pela segunda vez consecutiva, do atacante Thiago Borbas entre os relacionados. Recém-contratado por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, o uruguaio pode fazer sua estreia com a camisa do Atlético caso seja utilizado por Eduardo Domínguez durante a partida.

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Relacionados no Atlético contra o Juventude

Goleiros

  • Everson
  • Gabriel Delfim
  • Robert

Zagueiros

  • Lyanco
  • Ruan
  • Vitor Hugo

Laterais

  • Natanael
  • Pascini
  • Preciado
  • Renan Lodi

Meias

  • Alexsander
  • Bernard
  • Cissé
  • Franco
  • Igor Gomes
  • Maycon
  • Reinier
  • Scarpa
  • Tomás Perez
  • Victor Hugo

Atacantes

  • Alan Minda
  • Cassierra
  • Cuello
  • Dudu
  • Thiago Borbas
Relacionados Atlético x juventude (reprodução Atlético)
Relacionados Atlético x juventude (reprodução Atlético)

Juventude x Atlético

Juventude e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

No confronto de ida, disputado na Arena MRV, as equipes empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer o duelo desta quarta-feira garante a classificação para a próxima fase da competição. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Não há vantagem pelo saldo de gols na Copa do Brasil.

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