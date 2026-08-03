Fala de Marcelo Paz sobre arbitragem em Internacional x Corinthians repercute
Internacional venceu o confronto de ida por 2 a 0
O Corinthians foi derrotado pelo Internacional por 2 a 0, neste domingo (2), no Beira-Rio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na situação, Marcelo Paz, diretor de futebol do Corinthians, se pronunciou duramente direcionando críticas à arbitragem no duelo contra o Inter. O posicionamento do executivo dividiu a opinião de torcedores nas redes sociais.
O diretor de futebol manifestou seu protesto diante da imprensa após a derrota corinthiana para os colorados:
- Um jogo com apenas 49 minutos de bola rolando, 7 cartões amarelos para o Corinthians e um pênalti absurdamente não marcado no Bidu. Outro ponto que quero trazer sobre a arbitragem é um processo meio que de intimidação que vem acontecendo. Os jogadores não podem falar. O Raniele falou sobre isso, o Canobbio, do Fluminense, falou ontem, o Hugo já foi punido por dar entrevista…' - disparou Marcelo Paz.
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Reação da Web com opinião de diretor em Inter x Corinthians
esse é o árbitro palmeirense que após apitar um dos maiores escândalos do campeonato brasileiro a cbf o escalou pra um grande confronto na copa do brasil 👏🏻— Semanu (@semanuofc) August 3, 2026
e não tá errado. não é de hoje que os jogadores de vários times vem reclamando sobre o comportamento dos árbitros— flavia (@flaviakkjkkjk1) August 3, 2026
Ele dizer que teve um pênalti indiscutível é uma PIADA— lucas 🦁 (@sci__lucas) August 3, 2026
Lance completamente normal em que o Bidu ao sentir o contato se atira no chão
Inclusive nos últimos 10 minutos de jogo parecia até instrução do Diniz pra reclamarem de qualquer lance dentro da área
Desvio de foco.— Tulio (@Tulmag) August 3, 2026
Pouparam no brasileiro, arrebentaram 2 jogadores no piso de areia antes de enfrentar o Inter e apanharam no jogo que estavam priorizando.
Já sabe né?— faltam 24 pontos (@Elguizz0) August 3, 2026
Quinta feira vao assaltar o Inter e arrumar um pênalti mandrake.
A cama tá sendo preparada, o Inter tem que estar MUITO atento.
Como foi o confronto de ida pela Copa do Brasil
O Corinthians começou melhor e teve a posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo, criando a primeira chance logo no minuto inicial com Breno Bidon. Apesar do controle territorial, a equipe encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. O Internacional apostou nos contra-ataques e levou mais perigo, principalmente aos 37 minutos, quando Carbonero aproveitou erro na saída de bola de Gabriel Paulista, mas parou em grande defesa de Hugo Souza.
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Na etapa final, o Internacional foi mais eficiente e construiu a vitória por 2 a 0. Matheus Bahia abriu o placar aos 15 minutos após sobra de escanteio, e Alan Patrick ampliou de pênalti aos 21. O Corinthians tentou reagir com mudanças promovidas por Fernando Diniz, mas seguiu sem criatividade no ataque. Com a vantagem, o Colorado administrou o resultado até o apito final e confirmou o triunfo no Beira-Rio.
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