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Fala de Marcelo Paz sobre arbitragem em Internacional x Corinthians repercute

Internacional venceu o confronto de ida por 2 a 0

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
03/08/2026 12:26
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Com o triunfo, os colorados dependem apenas do empate no jogo de volta (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)
Com o triunfo, os colorados dependem apenas do empate no jogo de volta (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Corinthians foi derrotado pelo Internacional por 2 a 0, neste domingo (2), no Beira-Rio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na situação, Marcelo Paz, diretor de futebol do Corinthians, se pronunciou duramente direcionando críticas à arbitragem no duelo contra o Inter. O posicionamento do executivo dividiu a opinião de torcedores nas redes sociais.

O diretor de futebol manifestou seu protesto diante da imprensa após a derrota corinthiana para os colorados:

- Um jogo com apenas 49 minutos de bola rolando, 7 cartões amarelos para o Corinthians e um pênalti absurdamente não marcado no Bidu. Outro ponto que quero trazer sobre a arbitragem é um processo meio que de intimidação que vem acontecendo. Os jogadores não podem falar. O Raniele falou sobre isso, o Canobbio, do Fluminense, falou ontem, o Hugo já foi punido por dar entrevista…' - disparou Marcelo Paz.

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Reação da Web com opinião de diretor em Inter x Corinthians

Como foi o confronto de ida pela Copa do Brasil

O Corinthians começou melhor e teve a posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo, criando a primeira chance logo no minuto inicial com Breno Bidon. Apesar do controle territorial, a equipe encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. O Internacional apostou nos contra-ataques e levou mais perigo, principalmente aos 37 minutos, quando Carbonero aproveitou erro na saída de bola de Gabriel Paulista, mas parou em grande defesa de Hugo Souza.

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Na etapa final, o Internacional foi mais eficiente e construiu a vitória por 2 a 0. Matheus Bahia abriu o placar aos 15 minutos após sobra de escanteio, e Alan Patrick ampliou de pênalti aos 21. O Corinthians tentou reagir com mudanças promovidas por Fernando Diniz, mas seguiu sem criatividade no ataque. Com a vantagem, o Colorado administrou o resultado até o apito final e confirmou o triunfo no Beira-Rio.

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Marcelo Paz critica arbitragem em Internacional x Corinthians
Marcelo Paz critica arbitragem em Internacional x Corinthians (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)
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Porto Alegre, RS, 02.08.2026: FUTEBOL- Alan Patrick do Internacional e Rodrigo Garro do Corinthians, pelo jogo de ida pelas das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado no estádio Beira-Rio, na noite deste domingo (02), em Porto Alegre, RS.

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