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Botafogo define novo presidente do Conselho de Administração da SAF

stêvão Prates Benincá, de 42 anos, assume a pasta após saída de John Textor

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 12:10
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Estêvão Prates Benincá é o novo presidente do Conselho de Administração da SAF Botafogo
Estêvão Prates Benincá é o novo presidente do Conselho de Administração da SAF Botafogo

O Conselho de Administração da SAF Botafogo tem uma nova liderança. Estêvão Prates Benincá, de 42 anos, assumiu a presidência e será o responsável pela reformulação da estrutura de governança do projeto.

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— Assumo como Presidente do Conselho da SAF Botafogo! Meu time de coração e de três gerações! Agradeço ao João Paulo Magalhães Lins (presidente do Botafogo Social) por estar comigo nesse desafio — escreveu Estêvão Benincá.

Formado em Administração e mestre em Finanças e Controladoria pela Fucape Business School, Estêvão Benincá acumulará com o cargo de diretor do Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo).

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A intenção é que o novo líder do Conselho de Administração da SAF Botafogo acompanhe o processo de transição da venda das ações para a GDA Luma, do empresário Gabriel de Alba, como nova investidora, e permaneça à frente. A GDA vive os últimos trâmites para o acordo com a Cork Gully, administradora da Eagle, pelo repasse da participação.

Estêvão Prates Benincá é o novo presidente do Conselho de Administração da SAF Botafogo
Estêvão Prates Benincá é o novo presidente do Conselho de Administração da SAF Botafogo (Foto: Reprodução)

O Conselho ganhou novos integrantes após a destituição de John Textor. Além de Estêvão Prates Benincá, integrarão a pasta Ricardo Menezes Mello, membro do conselho fiscal, e Thiago Cesario Alvim, assessor da presidência do clube social.

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