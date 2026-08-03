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Entenda cenário de negociação do Cruzeiro por Brian Rodríguez

O atleta já esteve na mira da Raposa no passado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
03/08/2026 19:55
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Brian Rodríguez pelo América-MEX
Brian Rodríguez pelo América-MEX (Foto: Reprodução)

Com baixas no ataque, o Cruzeiro voltou a tentar a contratação do atacante Brian Rodríguez, do América-MEX. O jogador esteve na mira da Raposa no início desta temporada.

Em maio deste ano, o Lance! adiantou as negociações do Cabuloso pelo atleta. Na época, a pedida pelo jogador era de 10 milhões de euros. Depois da primeira investida de pouco mais de 8 milhões de dólares, a Raposa chegou a 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 51 milhões).

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Porém, a Raposa não deve ter vida fácil nas tratativas. O Lance! ouviu de uma pessoa envolvida nas negociações que o Cruzeiro terá que fazer grande esforço para tirar Brian Rodríguez do América-MEX.

No último domingo, o técnico Artur Jorge chegou a citar que podem chegar dois ou três reforços. Vale lembrar que Wesley e Lucho Rodríguez estão bem encaminhados.

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– Temos falado das necessidades. Sabemos que as perdas de Pec e Sinisterra abriram uma lacuna grande em nossas opções. Estamos fazendo um esforço para equilibrar o elenco. Não é fácil, temos procurado para que possam chegar dois ou três jogadores. Temos trabalhado de forma consciente e unida para tentar acertar a chegada de reforços – comentou Artur Jorge.

A informação das negociações do Cruzeiro por Brian Rodríguez foi divulgada pela ESPN e confirmada pela reportagem do Lance!.

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América-MEX deve fazer jogo duro por Brian Rodriguez

No início da temporada, o América-MEX recebeu investidas russas, mas as tratativas não evoluíram. Segundo apuração do Lance!, a multa para tirá-lo do time mexicano é de 20 milhões de dólares.

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No México, a expectativa é que o clube traga reforços e não libere seus jogadores. Isso ocorre principalmente pela proximidade da Leagues Cup, competição que dá vaga para a Copa do Mundo de Clubes. O torneio termina em 6 de setembro. Enquanto isso, a janela de transferências no país se encerra cinco dias depois.

Vale ressaltar que o América-MEX é um clube empresa. A equipe é gerida pelo Grupo Ollamani (ligado à Televisa e à família Azcárraga), que detém 51% das ações. Além disso, tem parceria comercial com o Kraft Analytics Group, braço de consultoria do grupo de Robert Kraft (dono do New England Patriots).

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Brian Rodríguez pelo Uruguai na Copa do Mundo
Brian Rodríguez pelo Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Divulgação Uruguai)

Jogador já esteve na mira do Cruzeiro

Na última temporada, os mineiros conversaram com os mexicanos pelo atacante, mas com mais iniciativa do lado celeste. Na época, ele era um nome que agradava Leonardo Jardim, por sua movimentação e qualidade ofensiva.

Naquela ocasião, o jogador tinha apenas mais um ano de contrato e estava insatisfeito pela demora na renovação. Atualmente, seu vínculo vai até meados de 2029.

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Brian Rodríguez já esteve na mira de Flamengo, Vasco e Santos. Revelado pelo Peñarol, passou por Los Angeles FC e Almería antes de chegar ao futebol mexicano.

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