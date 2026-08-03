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Árbitro relata na súmula 'falas agressivas' de funcionários do Corinthians

Documento afirma que protestos foram feitos após o apito final; entenda polêmica envolvendo Alex Gomes Stéfano

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
03/08/2026 13:24
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Alex Gomes Stéfano apitou a partida entre Inter e Corinthians no Beira-Rio
Alex Gomes Stéfano apitou a partida entre Inter e Corinthians no Beira-Rio. (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

O árbitro Alex Gomes Stéfano, que apitou a vitória do Internacional sobre o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil no domingo, relatou em súmula "falas agressivas" de funcionários do Corinthians após a partida no Beira-Rio. No documento, está registrado que três pessoas com o uniforme da delegação corintiana protestaram contra a atuação da arbitragem e foram contidas pelo policiamento.

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A partida ficou marcada por polêmicas dentro de campo e gerou reclamações dos atletas e do diretor do Corinthians, Marcelo Paz, em entrevista coletiva após o apito final. Na súmula, Stéfano descreveu como e onde aconteceu a situação envolvendo os funcionários corintianos.

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- Após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, pela zona mista, três pessoas trajando uniforme da equipe do Corinthians, que não puderam ser identificadas, proferiram de forma agressiva e ostensiva as seguintes palavras: "Você é uma vergonha, olha a vergonha que você fez, você não apita nada". Informo que os referidos indivíduos foram contidos pelo policiamento presente no local, não havendo necessidade de interrupção do deslocamento da equipe de arbitragem - escreveu o árbitro.

Protesto de Marcelo Paz contra o árbitro

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, fez duras críticas à arbitragem após a partida. O dirigente reclamou da atuação de Alex Gomes Stefano, questionou a condução do confronto e revelou que o departamento jurídico do clube estuda uma representação por supostas situações de "tons de ameaça" contra jogadores.

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- É um comportamento contínuo de intimidação, e não só contra o Corinthians. Os jogadores não podem falar, os auxiliares não podem apontar uma situação, qualquer questionamento gera advertência ou cartão. Futebol não é um ambiente onde não se possa se comunicar. Isso precisa ser debatido - disse Paz.

O diretor corintiano também reclamou da atuação do árbitro nas marcações e paralisações ao longo da partida. Segundo Marcelo Paz, o jogo teve apenas 49 minutos de bola rolando, número abaixo dos 60 minutos recomendados. Além disso, citou os sete cartões amarelos aplicados ao Corinthians e um suposto pênalti, em lance sobre Matheus Bidu, que, na avaliação do clube, deveria ter sido marcado.

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Árbitro relata na súmula 'falas agressivas' de funcionários do Corinthians
Alex Gomes Stéfano apitou a partida entre Inter e Corinthians no Beira-Rio. (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

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