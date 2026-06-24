Palmeiras terá apenas uma ausência na reapresentação após a pausa para a Copa Apenas um jogador não estará presente na reapresentação do Palmeiras

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Tudo pronto para o elenco do Palmeiras se reapresentar na noite desta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Academia de Futebol. Os jogadores ganharam pouco mais de três semanas de férias durante este início de Copa do Mundo, mas já retornarão aos trabalhos visando a segunda parte da temporada. A baixa, no entanto, fica por conta do lateral-direito Giay.

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Baixa na reapresentação do Palmeiras

O jogador argentino está com a seleção de seu país na Copa do Mundo e é aguardado pela comissão técnica alviverde no início da próxima semana, após o fim da primeira fase do torneio mundial. Esse foi um pedido da Seleção Argentina ao Palmeiras, segundo apurou o Lance!. Nenhuma outra ausência foi combinada com o clube de forma antecipada.

Giay fez parte da preparação para a competição, mas não foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni para disputar a Copa. Ele participou dos amistosos contra Honduras e Islândia e vivia a expectativa de ser relacionado, caso houvesse algum corte na seleção, o que não ocorreu.

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Alguns jogadores já estavam trabalhando no centro de treinamento, como Vitor Roque, que não teve férias para se recuperar completamente da cirurgia que fez no tornozelo esquerdo e se prepara para ficar 100% no retorno após o Mundial. Paulinho, Jefté e Benedetti também retornaram antes.

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Nesta semana de reapresentação do Palmeiras, outros jogadores se juntaram ao quarteto e também deram continuidade aos trabalhos de forma antecipada, como Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Arthur.

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Apesar das férias, os jogadores do Verdão receberam um cronograma de atividades remotas, prescritas pelo Núcleo de Saúde e Performance, já na reta final do período de descanso. O clube não divulgou se disputará amistosos durante a Copa do Mundo.

Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

O Palmeiras teve recorde de convocados para essa Copa do Mundo: sete nomes. São eles: Flaco López (Argentina), Jhon Arias (Colômbia), Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai).

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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