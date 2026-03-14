Rayan vira assunto após jogo na Premier League: 'Ainda não é'

Cria do Vasco, Rayan teve o nome muito comentado nas redes sociais, no começo da tarde deste sábado (14), durante um jogo da 30° rodada da Premier League. O Bournemouth empatou fora de casa com o Burnley por 0 a 0.

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Depois de mais de 10 dias sem jogos, Rayan, ex-Vasco, foi titular do Bournemouth no duelo disputado no Estádio Turf Moor. O jovem atuou por 86 minutos e teve apenas um chute para o gol. Jogando pela esquerda dessa vez, o brasileiro teve atuação discreta e não completou nenhum drible na partida.

Nas redes sociais, o nome do jogador ficou muito em alta durante o jogo, até porque Rayan, ex-Vasco, é tratado como uma das grandes joias do futebol mundial. As opiniões dos torcedores não foram unânimes.

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A maior parte dos internautas chamou atenção para a falta de qualidade do Bournemouth, clube que jogam Rayan, ex-Vasco, e Evanílson, ex-Fluminense. Veja os comentários abaixo:

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Rayan, ex-jogador do Gigante da Colina, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Veja comentários sobre Rayan, ex-Vasco, durante o jogo do Bournemouth na Premier League

Tradução sobre o ex-Vasco: Rayan, do Bournemouth, tem muito potencial. Espero que ele se mantenha saudável.

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