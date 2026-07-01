Episódio antes de México x Equador vai parar na Fifa; entenda o motivo México se classificou invicto para as oitavas de final da Copa

A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) protocolou uma reclamação formal à Fifa após centenas de torcedores mexicanos promoverem um buzinaço em frente ao hotel da delegação equatoriana na madrugada de terça-feira (30/6), horas antes do confronto decisivo entre os dois países pela segunda fase da Copa do Mundo. Na partida, o Equador foi derrotado pelo México por 2 a 0.

continua após a publicidade

O episódio ocorreu na região de Santa Fé, próxima à Cidade do México, onde a seleção equatoriana estava concentrada. Os torcedores usaram buzinas de carro, ronco de motocicletas, megafones e música alta com o objetivo de perturbar o sono dos jogadores e da comissão técnica. A concentração começou por volta de meia-noite no horário local.

Diante do barulho, a delegação do Equador acionou a polícia para tentar controlar a situação, segundo informações da ESPN México. Os equatorianos solicitaram a troca de quartos para reduzir o impacto do ruído, mas não havia disponibilidade no hotel. Policiais chegaram ao local minutos depois; ainda assim, os torcedores mexicanos se recusavam a deixar o local.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Seleção do Equador foi derrotada pelo México por 2 a 0 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Nota da FEF

Em comunicado oficial, a FEF qualificou as ações como "extrafutebolísticas" e afirmou que a conduta dos torcedores contraria os princípios que uma Copa do Mundo deve representar.

Sobre algumas ações extrafutebolísticas ocorridas antes da partida das oitavas de final, a Federação Equatoriana de Futebol informa que enviou uma reclamação à organização, pois essa conduta está distante dos princípios de jogo limpo, equidade e unidade que uma Copa do Mundo de futebol deveria representar.

continua após a publicidade

Por isso, a FEF faz um respeitoso apelo às autoridades competentes para que prestem maior atenção a esses acontecimentos e adotem as medidas necessárias para proteger a integridade de nossos jogadores, comissão técnica e torcedores. Confiamos que esses atos antidesportivos não prejudiquem a festa do futebol que une dois países irmãos e que, em todos os momentos, prevaleçam o respeito, a competição saudável e o fair play que dão sentido a uma Copa do Mundo.

Pronunciamento da FEF antes de duelo entre Equador e México (Foto: Divulgação)

Como foi México x Equador pelas 16avos de final

O México começou melhor, com mais posse de bola e chegando mais ao campo de ataque com chutes de fora da área que não causaram perigo. O Equador, que ainda não havia avançado ao ataque, quase marcou em um lance belo de John Yeboah.

➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será campeão?

A resposta do México veio aos 21 minutos, quando Julián Quiñones partiu em velocidade durante contra-ataque armado por Roberto Alvarado, entrou na área e chutou forte para abrir o placar no Azteca. Os mexicanos não pararam e, em menos de 10 minutos, em grande jogada coletiva, Raúl Jiménez recebeu de Quiñones, chutou da entrada da área e acertou o ângulo para ampliar a vantagem dos donos da casa.

➡️Imprensa europeia exalta retorno de Neymar à Seleção: 'Tudo mudou'

No retorno para o segundo tempo, Sebastián Beccacece promoveu duas mudanças na seleção do Equador, com Ángelo Preciado e Yaimar Medina nos lugares de Alan Franco e Joel Ordóñez. Com as alterações, o Equador foi ao ataque, mas teve dificuldade para criar chances de gol.

O Equador seguiu tentando, mas levou sustos do México em alguns lances, principalmente com Kevin Rodriguez, que entrou no lugar de Enner Valencia. Porém, a defesa mexicana conseguiu conter as investidas equatorianas. Nos acréscimos, Piero Hincapié foi expulso por cobrir a boca com a mão durante discussão com Santiago Giménez, o que complicou ainda mais a situação dos equatorianos.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável