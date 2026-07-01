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Episódio antes de México x Equador vai parar na Fifa; entenda o motivo

México se classificou invicto para as oitavas de final da Copa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
01/07/2026 10:45
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Seleção Mexicana ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo
Seleção Mexicana ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) protocolou uma reclamação formal à Fifa após centenas de torcedores mexicanos promoverem um buzinaço em frente ao hotel da delegação equatoriana na madrugada de terça-feira (30/6), horas antes do confronto decisivo entre os dois países pela segunda fase da Copa do Mundo. Na partida, o Equador foi derrotado pelo México por 2 a 0.

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  • Além de invicta, a seleção do México não sofreu nenhum gol nesta Copa (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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  • Alan Franco, em ação durante partida entre Equador e México pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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    • O episódio ocorreu na região de Santa Fé, próxima à Cidade do México, onde a seleção equatoriana estava concentrada. Os torcedores usaram buzinas de carro, ronco de motocicletas, megafones e música alta com o objetivo de perturbar o sono dos jogadores e da comissão técnica. A concentração começou por volta de meia-noite no horário local.

    Diante do barulho, a delegação do Equador acionou a polícia para tentar controlar a situação, segundo informações da ESPN México. Os equatorianos solicitaram a troca de quartos para reduzir o impacto do ruído, mas não havia disponibilidade no hotel. Policiais chegaram ao local minutos depois; ainda assim, os torcedores mexicanos se recusavam a deixar o local.

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    Seleção do Equador foi derrotada pelo México por 2 a 0 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Seleção do Equador foi derrotada pelo México por 2 a 0 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Nota da FEF

    Em comunicado oficial, a FEF qualificou as ações como "extrafutebolísticas" e afirmou que a conduta dos torcedores contraria os princípios que uma Copa do Mundo deve representar.

    Sobre algumas ações extrafutebolísticas ocorridas antes da partida das oitavas de final, a Federação Equatoriana de Futebol informa que enviou uma reclamação à organização, pois essa conduta está distante dos princípios de jogo limpo, equidade e unidade que uma Copa do Mundo de futebol deveria representar.

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    Por isso, a FEF faz um respeitoso apelo às autoridades competentes para que prestem maior atenção a esses acontecimentos e adotem as medidas necessárias para proteger a integridade de nossos jogadores, comissão técnica e torcedores. Confiamos que esses atos antidesportivos não prejudiquem a festa do futebol que une dois países irmãos e que, em todos os momentos, prevaleçam o respeito, a competição saudável e o fair play que dão sentido a uma Copa do Mundo.

    Pronunciamento da FEF antes de duelo entre Equador e México (Foto: Divulgação)
    Pronunciamento da FEF antes de duelo entre Equador e México (Foto: Divulgação)

    Como foi México x Equador pelas 16avos de final

    México começou melhor, com mais posse de bola e chegando mais ao campo de ataque com chutes de fora da área que não causaram perigo. O Equador, que ainda não havia avançado ao ataque, quase marcou em um lance belo de John Yeboah.

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    A resposta do México veio aos 21 minutos, quando Julián Quiñones partiu em velocidade durante contra-ataque armado por Roberto Alvarado, entrou na área e chutou forte para abrir o placar no Azteca. Os mexicanos não pararam e, em menos de 10 minutos, em grande jogada coletiva, Raúl Jiménez recebeu de Quiñones, chutou da entrada da área e acertou o ângulo para ampliar a vantagem dos donos da casa.

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    No retorno para o segundo tempo, Sebastián Beccacece promoveu duas mudanças na seleção do Equador, com Ángelo Preciado e Yaimar Medina nos lugares de Alan Franco e Joel Ordóñez. Com as alterações, o Equador foi ao ataque, mas teve dificuldade para criar chances de gol.

    Equador seguiu tentando, mas levou sustos do México em alguns lances, principalmente com Kevin Rodriguez, que entrou no lugar de Enner Valencia. Porém, a defesa mexicana conseguiu conter as investidas equatorianas. Nos acréscimos, Piero Hincapié foi expulso por cobrir a boca com a mão durante discussão com Santiago Giménez, o que complicou ainda mais a situação dos equatorianos.

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