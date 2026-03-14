Justiça decreta prisão de Denilson Neves, ex-São Paulo e Arsenal

A Justiça do Rio de Janeiro decretou, na última sexta-feira (13), a prisão do ex-jogador Denílson Neves por não realizar o pagamento da pensão alimentícia de seu filho de 10 anos. O jogador tem passagens por clubes como São Paulo e Arsenal. A informação é do portal "g1".

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Durante a auditoria do processo, o ex-atleta, atualmente 38 anos, alegou que não está mais em atividade profissional como jogador de futebol, o que comprometeu a sua situação financeira atual.

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Por outro lado, a mãe da criança diz que o ex-jogador possui patrimônio acumulado suficiente em razão de sua profissão, como imóveis, veículos de luxo e participação societária em empresas, e que o ex-jogador nunca a procurou para realizar um acordo antes que existisse uma ação judicial.

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Para divulgação e concretização do mandato de prisão, a juíza responsável pelo caso afirma escreveu:

- Considerando que o executado é devedor contumaz, decreto a sua prisão pela prazo de 03 meses, na forma do artigo 528, §3º do CPC - confirmou a juíza Ana Paula Azevedo Gomes, da 4ª Vara de Família da Regional de Jacarepaguá, em sua decisão.

Início no São Paulo

Denílson Pereira Neves iniciou sua carreira nas categorias de base do Tricolor Paulista, onde se profissionalizou como volante. Ainda jovem, fez parte do elenco que conquistou a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes em 2005.

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Em 2006 foi contratado pelo Arsenal, da Inglaterra, onde atuou por cerca de cinco temporadas e disputou mais de 150 partidas. Em 2011 retornou ao São Paulo por empréstimo e participou da conquista da Copa Sul‑Americana de 2012.

Posteriormente, deixou o clube e teve passagens pelo Al‑Wahda FC, dos Emirados Árabes Unidos, e pelo Cruzeiro. Nos anos seguintes também atuou por equipes como Botafogo-SP e Grêmio. A carreira foi marcada principalmente pelo período no futebol inglês e pelas duas passagens pelo São Paulo.

Denílson deixou a vida como profissional com apenas 33 anos, por conta das lesões no joelho, passando por três artroscopias.

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