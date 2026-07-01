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Gol em Inglaterra x RD Congo agita torcedores: 'Alerta resenha'

Seleções estão se enfrentando nesta quarta-feira (01)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 13:28
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores em ação durante a partida Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Jogadores em ação durante a partida Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A Inglaterra foi surpreendida pela República Democrática do Congo logo no início da partida válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Aos seis minutos do primeiro tempo, Brian Cipenga aproveitou cruzamento de Chancel Mbemba, dominou na área e finalizou sem chances para Jordan Pickford, abrindo o placar e incendiando as redes sociais.

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    O lance aconteceu em um momento em que os ingleses tentavam assumir o controle da posse de bola. Antes do gol, Jude Bellingham já havia pressionado a saída adversária e quase roubado a bola do goleiro Lionel Mpasi. No entanto, foi a seleção africana quem mostrou eficiência na primeira oportunidade criada.

    ➡️Inglaterra x RD Congo pode definir caminho do Brasil na Copa; entenda

    A vantagem inesperada da RD Congo repercutiu imediatamente entre os torcedores, que reagiram com surpresa ao tropeço parcial de uma das favoritas ao título. Muitos internautas também lembraram que o vencedor do confronto pode cruzar o caminho do Brasil nas quartas de final, caso a Seleção elimine a Noruega.

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    Veja a repercussão:

    A classificação deste confronto é importante para o chaveamento da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará o México nas oitavas de final, e poderá ser o adversário do Brasil nas quartas, caso a equipe comandada por Carlo Ancelotti siga viva na competição.

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