Marcelo Bielsa confirma saída do Uruguai e diz: 'Não funcionou e desistimos' Após queda na fase de grupos da Copa, treinador abre o jogo e detalha exigências dos atletas por palestras mais curtas e admite clima tenso

Em longa entrevista coletiva de mais de uma hora de duração, realizada nesta última terça-feira (30), o treinador Marcelo Bielsa confirmou que seu ciclo na seleção uruguaia chegou ao fim. O comandante detalhou os atritos com o elenco, as exigências dos atletas e as modificações que fez para tentar facilitar o entendimento do grupo.

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— Tenho a obrigação de avaliar o desempenho da equipe que treinei. Essa é uma pergunta inevitável. Sinto que decepcionamos os torcedores, o que é uma enorme frustração. Foi completamente inesperado que nossa posição final fosse essa, difícil de imaginar. É uma queda que ninguém pode admitir ou tolerar, especialmente o público, que é quem recebe o que fazemos. O futebol é algo que desperta paixões e emoções, e explicar o que fizemos é uma formalidade que, por mais sincera que seja a explicação, não pode ser aceita — ponderou "El Loco" logo no início da coletiva.

Bielsa confirma saída da seleção do Uruguai

Ao confirmar e comentar sobre a entrega do cargo, Bielsa avaliou o fim da trajetória como muito doloroso, principalmente pelas expectativas que alimentava quando assumiu o projeto da Celeste.

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— Este final é muito doloroso por causa das esperanças que eu tinha quando assumi este projeto, por causa de como ele terminou mal e por causa do entusiasmo que geramos, especialmente entre os jogadores — lamentou o técnico.

Além disso, o treinador declarou que não tem como julgar se saiu bem ou mal da equipe e destacou que o grupo nunca o barrou de tentar ajudá-lo a render o máximo nas partidas.

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— Se saí bem ou mal nessa história? Eu avalio isso com base no meu relacionamento com os jogadores, e eles não fizeram nada para me impedir de dar tudo de mim para ajudá-los a render ao máximo. Em três anos, nunca falei com nenhum jornalista, exceto em coletivas de imprensa, e não usei nenhum dirigente do clube como intermediário ou para transmitir minhas necessidades. Eu só falei diretamente com os jogadores, e esse relacionamento não me permite explicar por que a equipe conquistou apenas dois pontos de nove possíveis e não se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo. Se saí bem ou mal nessa história é algo que não posso controlar e sobre o qual não vou comentar — concluiu o comandante.

Relação com os jogadores e pedidos por mudanças

Bielsa revelou ter recebido recomendações para se adaptar à mentalidade dos atletas mais jovens. Diante disso, foram implementadas conversas mais curtas e distribuídas em dias diferentes, evitando sobrecarregar a atenção do elenco.

— Houve também um pedido para encurtar as palestras. Eu tenho meu próprio jeito de explicar as coisas e sempre optei por dar um certo número de palestras, mas eles queriam que fossem reduzidas, e eu concordei. Depois da partida contra os Estados Unidos, quando conversei com diferentes grupos de jogadores, eles levantaram essas questões, e eu me comprometi e levei em consideração (...) Se os jogadores me disserem que as palestras estão sendo muito longas, tenho que considerar — explicou o argentino.

Sobre as concessões feitas a pedido do elenco, o treinador ressaltou que cedeu porque o cenário poderia ter sido pior caso batesse de frente. O técnico negou que suas decisões fossem por capricho, explicando que tentou resumir o volume de informações coletadas, mas a estratégia falhou.

— A única obrigação que sinto agora é não dizer nada que não seja verdade. As concessões que fiz foram porque, se eu não tivesse concordado, teria sido pior. Não fui caprichoso; recebi toneladas de informações, resumi-as o máximo que pude, não funcionou e desistimos — desabafou.

Ao ser questionado se a relação com o grupo era de fato positiva, Bielsa se irritou com a pergunta e rebateu de forma ríspida:

— Você me escutou falar em algum momento que tinha boa relação com os jogadores? Não disse isso. Então, eu cativei os jogadores? Não. Os jogadores estavam cômodos comigo? Não — sentenciou o profissional, escancarando o clima desgastado nos bastidores.

Marcelo Bielsa e os jogadores uruguaios reunidos durante partida da Copa do Mundo (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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