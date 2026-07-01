Membros de organizada são presos por atentado à filha de presidente do Ceará
Episódio ocorreu na última quinta-feira (25) em Fortaleza
A Polícia Civil do Ceará prendeu dois suspeitos de participação no atentado contra uma das filhas do presidente do Ceará, João Paulo Silva. Segundo as investigações, ambos são integrantes de uma torcida organizada do clube.
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O atentado aconteceu na última quinta-feira (25), quando um pacote foi entregue na escola de teatro frequentada pela filha do dirigente. A encomenda continha um artefato explosivo, além de flores, uma caixa de bombons e bilhetes com as mensagens "Fora JP" e "Safado", em uma clara tentativa de intimidar João Paulo e pressioná-lo a deixar a presidência do Ceará.
A identidade dos presos não foi divulgada. Conforme a Polícia Civil, a investigação apontou que a ação foi planejada e executada por integrantes de uma torcida organizada, que atuaram de forma coordenada e com divisão de funções.
Os dois suspeitos foram autuados pelos crimes de ameaça, explosão, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Um deles também responderá por tráfico de drogas.
"As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar todos os envolvidos na ação criminosa e esclarecer integralmente os fatos", informou a Polícia Civil, em nota.
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CBF e clubes prestaram apoio ao presidente do Ceará
Após o ocorrido, diversas entidades do futebol manifestaram apoio ao dirigente. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Cearense de Futebol divulgaram notas de repúdio ao ataque.
Clubes da Série A, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, também se posicionaram, enquanto equipes da Série B publicaram uma nota conjunta condenando qualquer tipo de violência no futebol.
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