Atuação de Wilton Pereira Sampaio em Holanda x Marrocos repercute: 'Nunca' Wilton Pereira Sampaio apitou três jogos na Copa do Mundo

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio apitou o duelo entre Holanda e Marrocos na segunda fase da Copa do Mundo, e sua atuação repercutiu nas redes sociais. O juiz, amplamente conhecido pelos torcedores do futebol brasileiro, foi responsável por três partidas do torneio até então.

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O jogo terminou com vitória dos africanos pelo placar de 3 a 2 nos pênaltis e, assim, avançaram para enfrentar o Canadá nas oitavas de final. Ao longo do jogo, os internautas avaliaram as decisões do juiz, e a agressividade das divididas foi um dos pontos que mais surpreenderam.

Além do confronto entre holandeses e marroquinos, o profissional nascido em Goiânia esteve na abertura entre México e África do Sul e na partida entre Noruega e Senegal. Os brasileiros Ramon Abatti Abel e Raphael Claus também estão presentes no quadro de profissionais de arbitragem do Mundial.

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Confira as percepções dos internautas sobre a atuação de Wilton Pereira Sampaio:

O Wilton Pereira Sampaio NUNCA correu tanto assim nos jogos do Brasileirão!!! — Futuro MVP (@fu_tu_ro_mvp) June 30, 2026

Wilton Pereira Sampaio apitando o MMA com bola chamado Holanda x Marrocos.



Belíssima batalha campal. — Filipe Machado (@filipe_machado) June 30, 2026

pq na copa o Wilton Pereira Sampaio apita bem e no brasileirão parece que é um juíz amador apitando 😱 — Gustavo (@gustavoserafimz) June 30, 2026

O Wilton Pereira Sampaio tá com medo de dar cartão depois das críticas do primeiro jogo dele? Tá ridículo — Mitches (@mitcheschmidt) June 30, 2026

a porradaria que tá esse jogo mais Wilton Pereira Sampaio apitando tá me dando um sensação muito ruim mesmo de Brasileirão — Ellen (@schumclerc) June 30, 2026

Wilton Pereira Sampaio apitou Holanda x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Como foi Holanda x Marrocos na Copa do Mundo?

Os primeiros minutos tiveram o Marrocos com mais posse de bola e melhor na partida. As duas principais chances pararam no goleiro Verbruggen. A primeira surgiu em um desvio de cabeça de Aynaoui, enquanto a segunda veio em uma finalização de fora da área de Hakimi. A Holanda respondeu na reta final, quando Van de Ven soltou uma bomba, mas Bono fez a defesa.

Emoção até o último minuto

Marrocos voltou para o segundo tempo ainda melhor e criou duas chances logo no início da etapa final, ambas com Hakimi. Na primeira, o lateral acertou uma bomba no travessão. Na segunda, o capitão saiu cara a cara com Verbruggen, mas Van de Ven deu um carrinho perfeito dentro da área e conseguiu desarmá-lo. No entanto, foi a Holanda quem abriu o placar. Em um lance rápido, Weghorst desviou de cabeça, Summerville ganhou na velocidade da defesa, e a bola sobrou para Gakpo marcar. Marrocos, no entanto, não desistiu e partiu para o ataque em busca do empate. Nos acréscimos, Talbi, que havia acabado de entrar, cruzou na cabeça de Diop, que, como um centroavante, empatou a partida.

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Prorrogação

Na primeira parte da prorrogação, Marrocos teve grande chance quando Rahimi ficou cara a cara com o goleiro Verbruggen, que abriu os braços como um goleiro de futsal e fez uma grande defesa, salvando a Holanda. O segundo tempo da prorrogação foi protocolar, com as equipes arriscando pouco e praticamente sem chances claras de gol.

Pênaltis

Holanda

Koopmeiners — ✅

Kluivert — ❌

Weghorst — ✅

Timber — ❌

Summerville — ❌

Marrocos

El Aynaoui — ❌

Kluivert — ✅

Talbi — ✅

Hakimi — ❌

Saibari — ✅

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