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Atitude de Lucas Paquetá após vitória do Brasil chama atenção: 'Não é possível'

Meia saiu lesionado do duelo contra o Japão nesta segunda-feira (29)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 12:10
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Lucas Paquetá, do Flamengo, sorri após vitória do Brasil
Lucas Paquetá, do Flamengo, sorri após vitória do Brasil (Foto: Instagram do jogador)

Lucas Paquetá, do Flamengo, foi titular mais uma vez da Seleção Brasileira na vitória sobre o Japão, por 2 a 1, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Nas redes sociais, viralizou uma atitude do meia depois da partida.

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    • Vale lembrar que o jogador saiu lesionado no intervalo da partida e vai passar por exames médicos para saber se terá condições de seguir na Copa do Mundo. Ainda assim, no Instagram, o brasileiro não perdeu a chance de dar uma leve provocada nos japoneses.

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    Lucas Paquetá, do Flamengo, publicou um story comendo comida japonesa depois da vitória do Brasil sobre o Japão. A atitude repercutiu muito entre torcedores nas redes sociais. Veja os comentários e a publicação abaixo:

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    Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Veja repercussão da atitude do craque

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    Lucas Paquetá, do Flamengo, virou motivo de preocupação para a Seleção Brasileira durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), resultado que garantiu o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. O meia sentiu a parte posterior da coxa ainda no primeiro tempo, deixou o gramado com muitas dificuldades para caminhar e acabou substituído no intervalo.

    Apesar do susto durante a partida, o cenário após o apito final trouxe um sinal de alívio para a comissão técnica de Carlo Ancelotti.

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    Lucas Paquetá, do Flamengo, não concedeu entrevistas na zona mista, mas foi visto deixando o estádio caminhando normalmente e sorrindo, comportamento diferente do apresentado momentos antes da substituição, quando deixou o campo mancando bastante e com sinais de desconforto.

    Mesmo com a melhora aparente, a situação ainda inspira cautela. A tendência é que o meia seja submetido a exames de imagem nesta terça-feira, quando o departamento médico da Seleção terá um diagnóstico mais preciso sobre a gravidade da lesão e o tempo necessário para recuperação.

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