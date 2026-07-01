Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (1)?
Emissora transmitirá um jogo do torneio nesta quarta-feira (1)
A segunda fase da Copa do Mundo está chegando ao fim e o SBT passa um jogo por dia dos 16 avos de final em suas telas. Nesta quarta-feira (1), a partida que será exibida será entre Bélgica e Senegal, às 17h (de Brasília). No total, a emissora tem o direito de seis dos 16 jogos da fase que desenha os duelos das oitavas.
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A seleção belga enfrenta a seleção senegalesa no Estádio Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos. Os europeus, liderados por Kevin De Bruyne e Jeremy Doku, terminaram na liderança do Grupo G, com os mesmos cinco pontos do Egito. Os africanos, por sua vez, ficaram na terceira colocação do Grupo I, atrás de França e Noruega. Quem avançar hoje (1) enfrentará o vencedor de Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina.
Quais serão os próximos jogos do SBT e N Sports na segunda fase da Copa do Mundo?
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Quinta-feira (02/07)
- Espanha x Áustria - 16h00
Sexta-feira (03/07)
- Argentina x Cabo Verde - 19h00
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