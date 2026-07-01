Brasil x Japão: veja como foi a guerra de audiência entre CazéTV, Globo e SBT Seleção Brasileira se classificou ás oitavas da Copa do Mundo

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 provocou uma intensa disputa pela audiência entre Globo, CazéTV e SBT, emissoras e canal que disputam transmissão dos jogos do Brasil.

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Segundo dados, na Globo a transmissão de Brasil e Japão alcançou 51,9 milhões de pessoas considerando TV Globo, SporTV e ge TV. Desse total, 37 milhões assistiram exclusivamente pela TV Globo, o equivalente a 53,8% do público.

A emissora afirma que o alcance foi 172% superior ao principal concorrente na TV aberta e 263% maior que o concorrente gratuito no streaming.

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Na TV Globo, o confronto registrou 35 pontos de audiência e 53% de participação (share) no Painel Nacional de Televisão (PNT), configurando a maior audiência da faixa horária em quase quatro anos. Em São Paulo, foram 33 pontos, enquanto o Rio de Janeiro marcou 39.

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O SporTV também manteve a liderança na TV por assinatura, com audiência 11 vezes superior ao segundo colocado, segundo a emissora.

No ambiente digital, o Globoplay registrou crescimento de 13% em relação ao jogo anterior da Seleção, enquanto o ge.globo teve seu maior alcance diário do ano, impulsionado pela cobertura da partida.

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Everaldo Marques leva bolo para transmissão da Globo para o aniversário de Maestro Júnior (Foto: Reprodução)

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CazéTV bate novo recorde mundial no YouTube

Enquanto a Globo liderou na televisão, a CazéTV voltou a fazer história no ambiente digital. Durante a transmissão de Brasil x Japão, o canal alcançou 21 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, estabelecendo o maior pico de audiência já registrado em uma live na história do YouTube.

O feito representa o quarto recorde mundial consecutivo da CazéTV nesta Copa do Mundo. Na estreia da Seleção Brasileira, o canal havia registrado 12,7 milhões de dispositivos simultâneos. Desde então, o número cresceu 65,7%, um aumento superior a oito milhões de dispositivos.

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SBT comemora melhor desempenho da década com Brasil

Também detentor dos direitos de transmissão da Copa, o SBT celebrou os índices obtidos com o duelo da Seleção. Na Grande São Paulo, Brasil x Japão marcou 12,77 pontos de média, com pico de 14,05 pontos, tornando-se a melhor audiência da emissora na faixa horária em toda a década.

Mauro Beting, Galvão Bueno e Alexandre Pato nos bastidores da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Segundo o canal, o desempenho representa crescimento de 353% em comparação com a média das quatro segundas-feiras anteriores. A emissora também afirmou ter registrado seu melhor desempenho em dias úteis desde outubro de 2023 e a maior média de uma segunda-feira desde agosto de 2021.

Além do jogo do Brasil, a eliminação da Alemanha para o Paraguai também garantiu ao SBT a vice-liderança em diversas praças durante a faixa da noite.

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