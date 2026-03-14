IA crava resultado surpreendente em Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão

Botafogo e Flamengo vão se enfrentar, na noite deste sábado (14), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, uma inteligência artificial apontou um resultado surpreendente para o clássico carioca.

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De acordo com a previsão da IA, o Botafogo vai vencer o Flamengo pelo placar de 4 a 3. A vitória do Glorioso, em si, não seria surpresa, mas os sete gols da partida chamam atenção. A bola rola às 20h30 no Estádio Nilton Santos.

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Em 2024, o Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1 e o resultado impulsionou a campanha história do clube na temporada, que terminou com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores. No ano seguinte, o Rubro-Negro devolveu na mesma moeda. Venceu o rival no Nilton Santos por 3 a 0 e conquistou os mesmos títulos.

De acordo com a inteligência artificial, o Botafogo vence o Flamengo com gols de Arthur Cabral (2x), Matheus Martins e Danilo. Os gols rubro-negros seriam marcados por Pedro (2x) e Samuel Lino, que deve entrar no segundo tempo.

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Momento de ataque do Botafogo contra o Flamengo, pelo Carioca (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Botafogo tem reforços para o clássico, e Flamengo tem desfalques

O Botafogo pode ter novidades para o clássico com o Flamengo, neste sábado (14), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão. Após a queda na Libertadores, o técnico Martín Anselmi, enfim, poderá contar com reforços contratados nas últimas semanas.

Além de Edenilson, que disputou a Taça Rio por não ser inscrito a tempo nas fases preliminares da competição continental, outros três jogadores podem ser relacionados para o importante duelo: Ferraresi, zagueiro, Cristian Medina, volante, e Júnior Santos, atacante.

Para encarar o Botafogo, o Flamengo não contará com Bruno Henrique, que vem sendo desfalque nos últimos jogos. A lista de ausências, entretanto, pode aumentar para o confronto. Além do atacante, quem também segue fora é o meio-campista Saúl. O espanhol se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Existe, sim, a expectativa que ele retorne aos gramados ainda esse mês. Esse cenário, entretanto, dependerá da evolução do jogador nos próximos dias. De La Cruz é dúvida e pode ser preservado pelo gramado sintético.

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