Cruzeiro x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Em momentos diferentes no Brasileirão, Cruzeiro e Vasco se enfrentam na noite deste domingo (15), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), da RecordTV (TV aberta) e da CazéTV (YouTube). Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo CRU VAS 6ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 15, de março, às 20h30 (de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte (MG) Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Henrique Neu Ribeiro (SC) Var Adriano de Assis Miranda (SP) Onde assistir

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O Vasco chega para o confronto vindo de uma vitória por 2 a 1, de virada, contra o Palmeiras. O jogo em São Januário marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho, que teve mais de uma semana para treinar o elenco.

Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos somados. Os cariocas têm uma vitória, um empate e três derrotas.

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Enquanto isso, o Cruzeiro vive situação complicada, mesmo uma semana depois de conquistar o Campeonato Mineiro. No Brasileirão, o Cabuloso tem apenas dois pontos, seu pior início na história do torneio.

O time comandado por Tite ainda não venceu na competição, com dois empates e três derrotas. Em sua coletiva após a derrota para o Flamengo, o treinador celeste destacou que o jogo deste domingo é uma oportunidade para virar a chave.

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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X VASCO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 6ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 15 de março, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), RecordTV (TV aberta) e CazeTV (YouTube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

📺 VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Néiser Villareal)

VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura, Barros e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David

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