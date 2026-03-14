Cruzeiro x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela sexta rodada do Brasileirão
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Em momentos diferentes no Brasileirão, Cruzeiro e Vasco se enfrentam na noite deste domingo (15), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), da RecordTV (TV aberta) e da CazéTV (YouTube). Clique para assistir no Premiere.
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Ficha do jogo
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O Vasco chega para o confronto vindo de uma vitória por 2 a 1, de virada, contra o Palmeiras. O jogo em São Januário marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho, que teve mais de uma semana para treinar o elenco.
Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos somados. Os cariocas têm uma vitória, um empate e três derrotas.
Enquanto isso, o Cruzeiro vive situação complicada, mesmo uma semana depois de conquistar o Campeonato Mineiro. No Brasileirão, o Cabuloso tem apenas dois pontos, seu pior início na história do torneio.
O time comandado por Tite ainda não venceu na competição, com dois empates e três derrotas. Em sua coletiva após a derrota para o Flamengo, o treinador celeste destacou que o jogo deste domingo é uma oportunidade para virar a chave.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X VASCO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 6ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 15 de março, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), RecordTV (TV aberta) e CazeTV (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
📺 VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Néiser Villareal)
VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura, Barros e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David
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