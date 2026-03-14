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Cruzeiro x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam pela sexta rodada do Brasileirão

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 14/03/2026
14:06
Cruzeiro x Vasco (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraCruzeiro x Vasco (Foto: Arte Lance!)
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Em momentos diferentes no Brasileirão, Cruzeiro e Vasco se enfrentam na noite deste domingo (15), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), da RecordTV (TV aberta) e da CazéTV (YouTube). Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo

Cruzeiro_Esporte_Clube_(logo).svg (1)
CRU
VAS
6ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 15, de março, às 20h30 (de Brasília)
Local
Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Árbitro
Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
Var
Adriano de Assis Miranda (SP)
Onde assistir

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O Vasco chega para o confronto vindo de uma vitória por 2 a 1, de virada, contra o Palmeiras. O jogo em São Januário marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho, que teve mais de uma semana para treinar o elenco.

Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos somados. Os cariocas têm uma vitória, um empate e três derrotas.

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Enquanto isso, o Cruzeiro vive situação complicada, mesmo uma semana depois de conquistar o Campeonato Mineiro. No Brasileirão, o Cabuloso tem apenas dois pontos, seu pior início na história do torneio.

O time comandado por Tite ainda não venceu na competição, com dois empates e três derrotas. Em sua coletiva após a derrota para o Flamengo, o treinador celeste destacou que o jogo deste domingo é uma oportunidade para virar a chave.

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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X VASCO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 6ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 15 de março, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), RecordTV (TV aberta) e CazeTV (YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
📺 VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Néiser Villareal)

VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura, Barros e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David

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É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Vasco x Cruzeiro (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)
Vasco x Cruzeiro (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

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