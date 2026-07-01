Há oito anos, Maradona previu 'quatro tempos' na Copa: 'Publicidade' Em entrevista em 2018, o ídolo argentino criticou as sedes do Mundial de 2026

Uma declaração de Diego Maradona feita há oito anos ganhou nova repercussão durante a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista concedida em 2018 a uma emissora de TV da Venezuela, o ídolo argentino afirmou que o Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá teria "quatro tempos" para atender aos interesses comerciais e exibir publicidade.

Uma declaração de Diego Maradona feita há oito anos ganhou nova repercussão durante a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista concedida em 2018 a uma emissora de TV da Venezuela, o ídolo argentino afirmou que o Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá teria "quatro tempos" para atender aos interesses comerciais e exibir publicidade.

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Na época, Maradona criticou a escolha das sedes da Copa de 2026 e demonstrou preocupação com a influência do mercado sobre o futebol. Ao comentar a candidatura vencedora, o argentino afirmou que os jogos poderiam ser divididos para a realização de propagandas:

— Não gostei (das sedes). Não há paixão. Os canadenses talvez sejam bons esquiadores, e os americanos queriam ter quatro períodos de 25 (minutos) para as propagandas. Eu não gostei disso. Quem sai ganhando é o México, quando o México não merece. O México ganha dois jogos e vai embora. Vimos na Alemanha, no Brasil — disse Maradona.

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Pausas para hidratação na Copa

A fala voltou a circular nas redes sociais porque a Copa do Mundo de 2026 passou a ter, na prática, quatro períodos de jogo. Em todas as partidas, há uma interrupção de três minutos em cada tempo para hidratação dos atletas, dividindo os 90 minutos em quatro etapas.

As pausas, porém, na teoria, não foram implementadas para a exibição de publicidade. A medida faz parte do regulamento da Fifa e foi adotada para amenizar os efeitos das altas temperaturas enfrentadas pelos jogadores durante o torneio, realizado em pleno verão da América do Norte.

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Batizadas de "pausas para hidratação", as interrupções têm provocado debates entre técnicos, jogadores e ex-atletas, além de ampla repercussão na imprensa internacional. Enquanto alguns defendem a medida como necessária para preservar a saúde dos jogadores, outros apontam que as paradas alteram o ritmo das partidas e ampliam o espaço para orientações das comissões técnicas.

Segundo a Fifa, o objetivo da regra é oferecer melhores condições físicas aos atletas, reduzindo os impactos do calor extremo e aumentando a segurança durante os jogos da Copa do Mundo.

pausa para hidratação (David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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