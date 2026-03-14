Comandantes de Vasco e Cruzeiro, Renato Gaúcho e Tite já se enfrentaram como jogadores

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No próximo domingo (15), Vasco e Cruzeiro se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O duelo também colocará frente a frente dois treinadores experientes: Renato Gaúcho, recém-chegado ao comando cruz-maltino, e Tite, que apesar de ter conquistado o título estadual com a Raposa vive momento de pressão após o início ruim no Brasileirão.

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Hoje técnicos, Renato e Tite já estiveram frente a frente dentro de campo quando ainda eram jogadores. Na época volante de Caxias, Tite enfrentou o então jovem atacante do Grêmio em uma partida do Campeonato Gaúcho.

O confronto aconteceu em 15 de novembro de 1983, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Na ocasião, Tite tinha 23 anos e atuava como volante da equipe da casa. Já Renato Gaúcho tinha 22 anos e, cerca de um mês depois, ganharia projeção internacional ao marcar dois gols contra o Hamburger SV na final da Copa Intercontinental de 1983, no Estádio Nacional de Tóquio. A partida entre Caxias e Grêmio terminou empatada por 1 a 1, sem gols dos dois jogadores.

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Tite e Renato Gaúcho disputam a bola na partida entre Caxias e Grêmio (Foto: Livro "Um Século Alviazul")

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Como treinadores, retrospecto também é equilibrado

Se como atletas o encontro foi pontual, como treinadores o histórico é mais extenso e igualmente bastante equilibrado. Em 12 confrontos entre as equipes comandadas por Renato Gaúcho e Tite, cada treinador soma cinco vitórias, além de dois empates. No encontro mais recente, melhor para Tite. À frente do Flamengo, o treinador venceu o Grêmio de Renato Gaúcho por 2 a 1.

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Tite e Renato voltam a se reencontrar neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.