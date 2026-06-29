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Atuação de João Fonseca em Wimbledon divide opiniões: 'Não suporto'

Brasileiro superou veterano de 38 anos por 3 sets a 0 nesta segunda-feira (29)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 13:00
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João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle
João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle (Foto: Reprodução)

João Fonseca estreou bem em Wimbledon nesta segunda-feira (29). Apesar dos sustos no início da partida, o brasileiro se impôs sobre o espanhol Roberto Bautista-Agut, de 38 anos, e levou a melhor por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(4), 6/4 e 6/3. Ainda assim, essa "inconstância" do jovem tenista gerou opiniões diversas durante o decorrer do jogo.

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    Torcida comenta desempenho de brasileiro

    Quem começou na frente foi Agut, que iniciou sacando, mas Fonseca recuperou e abriu vantagem. A diferença não durou muito, porque logo o espanhol empatou a parcial. Esse susto rendeu algumas reações revoltadas dos torcedores nas redes sociais:

    Tradução: "Alguém diga para o João Fonseca se aposentar"

    Tradução: "Eu não suporto o João Fonseca."

    A partir daí, só deu o brasileiro em quadra. E os fãs curtiram a recuperação de João. Os sets seguintes foram vencidos sem grandes problemas.

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    Tradução: "Por outro lado, eu não acredito quão bom o João Fonseca está jogando agora. Eu estou adorando isso"

    ➡️ Roland Garros exclui João Fonseca de lista de jovens promessas

    Caminho de João Fonseca em Wimbledon

    Como garante a classificação como cabeça de chave, a estreia de João foi mais tranquila: o brasileiro derrotou o veterano Roberto Bautista Agut sem sustos. Na sequência, pode ter pela frente o holandês Jesper de Jong ou o australiano Rinky Hijikata, que se enfrentam na estreia no Grand Slam.

    Caso vença esta fase e a próxima, João pode enfrentar o primeiro nome de peso, o russo Andrey Rublev (13º do mundo), na terceira rodada. Com mais uma vitória, o brasileiro terá pela frente um reencontro e tanto. Nas oitavas de final, Novak Djokovic surge como um possível rival em Wimbledon.

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    O histórico do brasileiro aumenta a expectativa sobre um novo duelo de gerações. Em seu primeiro encontro com Djokovic, no início de junho, João Fonseca conquistou a maior virada da carreira ao superarar a vantagem construída pelo sérvio nos dois primeiros sets. O retrospecto, então, favorece o brasileiro com uma vitória em uma partida entre os tenistas.

    O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)
    O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

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