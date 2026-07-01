Band fecha acordo e vai transmitir jogos do Flamengo; saiba mais Rubro-Negro está em preparação para voltar aos campeonatos

A Band anunciou que transmitirá os amistosos do Flamengo durante a pré-temporada na Europa e aposta no apelo da torcida rubro-negra para disputar audiência em meio à Copa do Mundo de 2026. O primeiro confronto será nesta sexta-feira (3), contra o River Plate, às 15h30 (de Brasília), com início da transmissão às 15h15.

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A partida será disputada no Estádio Algarve, em Portugal, e acontecerá simultaneamente ao duelo entre Egito e Austrália, válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, exibido por Globo e CazéTV.

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A emissora confirmou a exibição do duelo entre Flamengo e River Plate, válido pela preparação do clube carioca para a sequência da temporada. A narração ficará por conta de Sergio Mauricio, com comentários de Getúlio Vargas e Fernando Santos.

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O amistoso faz parte da excursão do Rubro-Negro em Portugal, onde a equipe comandada por Leonardo Jardim disputará três partidas no Estádio Algarve.

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Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Além do River Plate, o Flamengo encara o Lausanne Sport, da Suíça, no dia 8 de julho, e fecha a participação no Troféu do Algarve diante do Benfica, em 11 de julho.

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Programação dos amistosos do Flamengo

3 de julho (sexta-feira), às 15h30: Flamengo x River Plate

Flamengo x River Plate 8 de julho (quarta-feira), às 16h30: Flamengo x Lausanne Sport

Flamengo x Lausanne Sport 11 de julho (sábado), às 15h30: Flamengo x Benfica (Troféu do Algarve)

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