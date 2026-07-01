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Band fecha acordo e vai transmitir jogos do Flamengo; saiba mais

Rubro-Negro está em preparação para voltar aos campeonatos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 15:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores do Flamengo durante treino para os amistosos. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Jogadores do Flamengo durante treino para os amistosos. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A Band anunciou que transmitirá os amistosos do Flamengo durante a pré-temporada na Europa e aposta no apelo da torcida rubro-negra para disputar audiência em meio à Copa do Mundo de 2026. O primeiro confronto será nesta sexta-feira (3), contra o River Plate, às 15h30 (de Brasília), com início da transmissão às 15h15.

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    A partida será disputada no Estádio Algarve, em Portugal, e acontecerá simultaneamente ao duelo entre Egito e Austrália, válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, exibido por Globo e CazéTV.

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    A emissora confirmou a exibição do duelo entre Flamengo e River Plate, válido pela preparação do clube carioca para a sequência da temporada. A narração ficará por conta de Sergio Mauricio, com comentários de Getúlio Vargas e Fernando Santos.

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    • O amistoso faz parte da excursão do Rubro-Negro em Portugal, onde a equipe comandada por Leonardo Jardim disputará três partidas no Estádio Algarve.

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho
    Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Além do River Plate, o Flamengo encara o Lausanne Sport, da Suíça, no dia 8 de julho, e fecha a participação no Troféu do Algarve diante do Benfica, em 11 de julho.

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    Programação dos amistosos do Flamengo

    • 3 de julho (sexta-feira), às 15h30: Flamengo x River Plate
    • 8 de julho (quarta-feira), às 16h30: Flamengo x Lausanne Sport
    • 11 de julho (sábado), às 15h30: Flamengo x Benfica (Troféu do Algarve)

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