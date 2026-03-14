Conhecido pela passagem no futebol brasileiro por Grêmio e Palmeiras, Zé Roberto construiu trajetória sólida no futebol internacional na década de 2000, sobretudo na Alemanha. Antes disso, porém, ao se transferir pela primeira vez para a Europa para defender o Real Madrid, o ex-jogador relembra, 29 anos depois da negociação, a passagem que não correspondeu às expectativas e aponta os motivos para o desempenho abaixo do esperado.

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Após ascensão na Portuguesa, entre 1994 e 1996, o passo seguinte de Zé foi a transferência para a capital espanhola. A oportunidade no Real Madrid, porém, poderia ter sido melhor aproveitada, como o próprio ex-jogador reconhece.

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Recém-casado e vivendo no exterior aos 23 anos, o brasileiro conciliou a rotina profissional com longas sessões de videogame, especialmente no jogo "Crash Bandicoot". O resultado foram noites mal dormidas, descuido com a forma física e apenas 21 partidas disputadas em pouco mais de um ano. A passagem terminou com três títulos no currículo e uma saída precoce do clube.

— Foi muito difícil assimilar tudo isso. O videogame me atrapalhou muito porque eu era molecão: 21 anos. Minha esposa também era muito jovem, de 18 para 19. Um dos meus sonhos, além de me tornar jogador e comprar um carro, era ter um PlayStation. E a gente comprou. Recém-casado, eu parecia um galo. Namorava o dia todo e, à noite, ia jogar videogame. Eu perdi todo o meu desempenho, chegava ao clube para treinar com olheiras. Imagina: o cara namora o dia todo e, à noite, perde o sono jogando videogame — iniciou o ícone, em entrevista ao site "Ge".

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— Aquela época foi a única em que saí da minha forma física, porque o jogo me gerava muito estresse. Eu queria zerar e não conseguia. Aí me dava fome de madrugada. Eu ia comer biscoito. Eu comia muito biscoito. Eu falava: "Me traz um biscoito". Eu ia comer um, terminava com a caixinha. Aí vinha lanche e refrigerante. Eu fui ficando acima do peso sem perceber. E estressado por causa do jogo. Isso é algo que tira a concentração e o foco de muitos atletas hoje — completou o ex-jogador.

Ídolo na Alemanha e Seleção Brasileira ⚽

Se para muitos deixar o Real Madrid representaria uma oportunidade desperdiçada, para Zé a saída significou o passo atrás necessário para impulsionar uma carreira sólida no Velho Continente. Após retornar ao Brasil para uma breve passagem pelo Flamengo, construiu trajetória de 14 anos no futebol europeu, com destaque por Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Hamburgo, além do Al-Gharafa, do Catar. Na Baviera, conquistou quatro títulos da Bundesliga (2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08) e quatro da DFB-Pokal (2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08).

Ainda no Bayern, Zé disputou a Copa do Mundo de 2006 pelo Brasil, eliminada nas quartas de final pela França. O ex-jogador, no entanto, considera injusta a ausência na lista de convocados para a Copa de 2002; ele também não integrou o elenco vice-campeão em 1998. Ao todo, foram 84 partidas e seis gols com a camisa verde e amarela.

— No meu auge, não fui convocado para a Copa de 2002. Fiquei chateado? Claro, eu nem vi a Copa. Eu vivi o meu luto ali, só que precisava voltar, porque ia ter quatro anos para buscar meu espaço de novo. E busquei. Uma coisa que é muito difícil, se vocês forem analisar, é um jogador que não participou de um grupo, de uma seleção que foi campeã, chegar de titular após quatro anos, em outra Copa — explicou Zé Roberto.

A carreira de Zé Roberto terminou aos 43 anos, em 2017. Após pendurar as chuteiras, manteve uma rotina de cuidados com o corpo, embora a vontade de jogar futebol tenha desaparecido, como mostram os treinos e a rotina fitness que costuma compartilhar diariamente nas redes sociais.

Apresentação de Zé Roberto no Palmeiras, em 2015 (Foto: Acervo/Lance!)

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