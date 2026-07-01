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Espanha × Áustria: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se encontram pelos 16 avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 15:42
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Espanha x Áustria na Copa do Mundo
Espanha x Áustria na Copa do Mundo

Espanha e Áustria se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA), pelos 16- avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.  ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Espanha onde assistir escudo
    ESP
    escudo austria
    AUT
    Copa do Mundo
    16 avos de final
    Data e Hora
    quinta-feira, 2 de julho, às 16h (de Brasília)
    Local
    SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)
    Árbitro
    Glenn Nyberg (SUE)
    Assistentes
    Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)
    Var
    Não divulgado
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Espanha chega embalada após liderar seu grupo, somando sete pontos. A seleção comandada por Luis de la Fuente empatou com Cabo Verde, goleou a Arábia Saudita e venceu o Uruguai para garantir a classificação. Apesar das críticas ao desempenho, a Fúria segue entre as favoritas ao título.

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    • A Áustria avançou na segunda colocação de sua chave, atrás da Argentina. A equipe de Ralf Rangnick venceu a Jordânia, empatou em um eletrizante 3 a 3 com a Argélia e agora tenta surpreender uma das principais candidatas ao troféu.

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    Tudo sobre o jogo entre Espanha x Áustria (onde assistir, horário, escalações e local):

    FICHA TÉCNICA

    Espanha 🆚 Áustria

    🏆 Oitavas de final – Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de julho, às 16h (de Brasília)

    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)

    👁️ Onde assistir: CazéTV e Disney+

    🕴️ Arbitragem: Glenn Nyberg (SUE)

    🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

    📺 VAR: não divulgado

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴🟡 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)

    Unai Simón; Pedro Porro (Marcos Llorente), Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo (Mikel Merino); Álex Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal.

    🔴⚪ Áustria (Técnico: Ralf Rangnick)

    Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene; Konrad Laimer; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer e Romano Schmid; Marko Arnautovic.

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    Espanha x Áustria

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