Espanha × Áustria: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes se encontram pelos 16 avos de final da Copa do Mundo
Espanha e Áustria se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA), pelos 16- avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Como chegam as equipes para o jogo?
A Espanha chega embalada após liderar seu grupo, somando sete pontos. A seleção comandada por Luis de la Fuente empatou com Cabo Verde, goleou a Arábia Saudita e venceu o Uruguai para garantir a classificação. Apesar das críticas ao desempenho, a Fúria segue entre as favoritas ao título.
A Áustria avançou na segunda colocação de sua chave, atrás da Argentina. A equipe de Ralf Rangnick venceu a Jordânia, empatou em um eletrizante 3 a 3 com a Argélia e agora tenta surpreender uma das principais candidatas ao troféu.
Tudo sobre o jogo entre Espanha x Áustria (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha 🆚 Áustria
🏆 Oitavas de final – Copa do Mundo de 2026
📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de julho, às 16h (de Brasília)
📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)
👁️ Onde assistir: CazéTV e Disney+
🕴️ Arbitragem: Glenn Nyberg (SUE)
🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)
📺 VAR: não divulgado
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🟡 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro (Marcos Llorente), Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo (Mikel Merino); Álex Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal.
🔴⚪ Áustria (Técnico: Ralf Rangnick)
Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene; Konrad Laimer; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer e Romano Schmid; Marko Arnautovic.
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