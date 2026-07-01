Brasileiros reagem à fala do técnico da Noruega sobre Ancelotti: 'Ele não sabe' Treinador deu a declaração após a classificação na segunda fase

A Noruega bateu a Costa do Marfim na última terça-feira (30) em partida que definiu o adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após a classificação da equipe europeia, o treinador Ståle Solbakken mandou um recado para Carlo Ancelotti e agitou a torcida brasileira.

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A Seleção Brasileira nunca venceu a Noruega na história, com duas derrotas e dois empates em quatro partidas oficiais. Liderados por Erling Haaland, os europeus fazem a sua primeira participação em mundiais desde 1998, na França, e, animados após eliminarem a Costa do Marfim na segunda fase, o treinador afirmou "estar indo atrás de Ancelotti". O jogo entre as equipes será realizado em Nova Jersey, no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília).

Confira a reação de alguns torcedores brasileiros nas redes sociais:

ele não sabe com quem tá mexendo pic.twitter.com/GKVLo6WVlD — Rodrigo ᶜʳᶠ 🔴⚫ (@rodrigosds91) July 1, 2026

nunca ganharam nem cara e coroa e tão metendo essa e tem brasileiro bonequinha com medo dos caras, lamentável demais — Perdi minha casa na bet365 (@Mulanberg) July 1, 2026

O treinador da Noruega disse que tava esperando por Carlo ancelloti…



Eu quero ser subestimado msm — MP__Tricolor ᶠᵉᶜ🦁🇫🇷🇧🇷 (@iagoomp7) July 1, 2026

noruega passou de fase por sorte e o tecnico ja ta achando que é o real madrid, ancelotti vai atropelar esse time sem nem precisar tirar o chiclete da boca — KingPanda (@kingpandabet) July 1, 2026

quiseram escolher a chave entregando o jogo pra frança e tá nessa agr.



toda a soberba será castigada — ALN 🇧🇷 (@allandogalo) July 1, 2026

Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Saiba os detalhes do recado do treinador da Noruega para Carlo Ancelotti

O técnico da seleção da Noruega, Ståle Solbakken, fez um discurso emocionado e motivador no vestiário após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, resultado que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além de exaltar os jogadores pela campanha histórica, o treinador aproveitou para mandar um recado ao técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

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A Noruega voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência e já é uma das grandes surpresas desta edição. A última participação da equipe nórdica havia sido no Mundial de 1998. Durante o discurso, Solbakken destacou a importância da conquista para a história do país e ressaltou o impacto da classificação para o povo norueguês.

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— Vocês da seleção fizeram história. Não apenas na história do futebol do país, mas na história da Noruega como um todo. Isso é algo enorme, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vamos viver algo assim repetidas vezes. E esses 28 anos de dor, tudo o que as pessoas sentem por todo este país, o que eu sinto aqui, o que vocês sentem… acabou. Nunca mais — iniciou o treinador.

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Na sequência, o comandante brincou com a comemoração que tomou conta da Noruega após a classificação:

— Foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que tornaram possível que todo mundo na Noruega possa ficar bêbado por 14 dias sem que ninguém ache estranho. Foram vocês que criaram isso. Levem isso com vocês — acrescentou.

Mandou recado a Ancelotti

Ao encerrar a conversa com os jogadores, Solbakken voltou o foco para o próximo desafio e enviou uma mensagem a Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira:

— Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos indo atrás de você — afirmou.

A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto está marcado para o próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no estádio de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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