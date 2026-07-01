Torcedores pedem Olodum para Brasil responder provocação da Noruega
O vencedor deste confronto chegará às quartas de final da competição
A famosa remada viking tem ganhado cada vez mais espaço nesta Copa do Mundo por conta do desempenho recente da Seleção da Noruega, no entanto, com o duelo contra o Brasil marcado para as oitavas de final da competição, torcedores elegeram o Olodum como resposta à seleção norueguesa.
A mobilização começou nesta terça-feira (30), quando a Noruega garantiu vaga ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1. Ao fim da partida, o capitão Martin Odegaard liderou os jogadores na celebração coletiva com os torcedores noruegueses, ritual que se tornou uma das marcas visuais mais reconhecíveis do Mundial.
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Web pede Olodum em resposta à remada viking da Noruega
Brasil prepara voo fretado para levar Olodum e fazer frente à remada viking. pic.twitter.com/gYTpmAZxFQ— Guilherme Ace ¹³ (@AceVenturaGalo) July 1, 2026
A remada Viking vai conhecer a Dança do Creu 🤬✌🏽🚩 https://t.co/ZKelsK7rdJ— bebê dragão do clash royale RUMO AO HEXA ⭐️🇧🇷 (@blopesniperby) July 1, 2026
olodum>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> remada viking— juca ★ (@joonwaves) July 1, 2026
REMADA VIKING É O CARALHO— Corre T4'rlet9n ツ (@tarletonreis) July 1, 2026
AQUI É OLODUM ♪
VAI TOMAR NO COOLER, NORUEGA 🖕🏻🖕🏻🖕🏻🇳🇴🇳🇴🇳🇴 pic.twitter.com/OmFa6qdyD5
remada viking: cafona e antiquada— madu (@cortlandgf) June 30, 2026
passinho do jamal: moderno e cultural https://t.co/rZlYKMPUjK
A remada viking consiste em movimentos sincronizados entre jogadores e torcida e ganhou reputação de celebração intimidatória para adversários ao longo do torneio. Nas redes, brasileiros passaram a apontar o batuque da banda baiana Olodum como contraponto natural à tradição escandinava, sobretudo se o Brasil avançar para as quartas de final.
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Confronto entre Noruega e Brasil
O confronto está marcado para este domingo (5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey. Em caso de vitória, a seleção brasileira avançará para as quartas de final da competição, podendo enfrentar México ou a seleção que ganhar o confronto entre Inglaterra e RD Congo.
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A partida pode contar com o retorno de Raphinha, que foi notificado com uma lesão durante o duelo contra o Haiti, na primeira rodada da Copa do Mundo. O atleta brasileiro retornou aos treinos normalmente. Por outro lado, Lucas Paquetá sentiu dores no posterior da coxa esquerda e teve que ser substituído contra o Japão. O tempo de recuperação do jogador ainda não foi divulgado.
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