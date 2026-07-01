Rizek é sincero sobre polêmica de arbitragem em Inglaterra x RD Congo: 'Acertou' Jornalista concordou com a decisão da arbitragem

O empate parcial da República do Congo em 1 a 1 com a Inglaterra, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, ficou marcada por um lance polêmico envolvendo Harry Kane. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o atacante inglês invadiu a área, driblou o goleiro Lionel Mpasi e caiu após um contato. O árbitro revisou a jogada com auxílio do VAR, mas optou por não marcar o pênalti, decisão que gerou debate nas redes sociais.

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➡️Gol em Inglaterra x RD Congo agita torcedores: 'Alerta resenha'

Entre as manifestações, o jornalista André Rizek afirmou que a arbitragem tomou a decisão correta ao mandar o jogo seguir. Em publicação nas redes sociais, ele argumentou que Kane simulou o lance antes do contato com o goleiro. Veja:

➡️Inglaterra x RD Congo pode definir caminho do Brasil na Copa; entenda

Posso estar contaminado pela minha emoção a favor do Congo... Mas o juiz acertou em ignorar o mergulho do Kane. Ele primeiro pula e depois vem o contato. Transmissão da Fox dos Estados Unidos indignada, achando que estão garfando os ingleses 😂. O que acharam aí no Brasil? — André Rizek (@andrizek) July 1, 2026

Confronto define possível rival brasileiro

O chaveamento do Mundial coloca Brasil e Noruega do mesmo lado em que estão México, Inglaterra e República Democrática do Congo. O vencedor do duelo entre ingleses e congoleses enfrentará o México nas oitavas de final.

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Veja o chaveamento da Copa do Mundo após jogos desta terça-feira (30)

➡️Decisão de arbitragem em Inglaterra x RD Congo repercute: 'Se fosse a Argentina'

Dessa forma, caso elimine a Noruega, a Seleção Brasileira terá pela frente nas quartas de final o vencedor de México x Inglaterra ou República Democrática do Congo. Por isso, o confronto desta quarta-feira é acompanhado de perto pelos brasileiros, já que ajudará a definir um possível adversário na sequência da Copa do Mundo.

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