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Rizek é sincero sobre polêmica de arbitragem em Inglaterra x RD Congo: 'Acertou'

Jornalista concordou com a decisão da arbitragem

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 14:40
Atualizado há 0 minutos
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André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
André Rizek concordou com a decisão da arbitragem em Inglaterra x RD Congo. (Foto: Reprodução)

O empate parcial da República do Congo em 1 a 1 com a Inglaterra, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, ficou marcada por um lance polêmico envolvendo Harry Kane. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o atacante inglês invadiu a área, driblou o goleiro Lionel Mpasi e caiu após um contato. O árbitro revisou a jogada com auxílio do VAR, mas optou por não marcar o pênalti, decisão que gerou debate nas redes sociais.

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  • Harry Kane durante reclamação de pênalti em Inglaterra x RD Congo. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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    Entre as manifestações, o jornalista André Rizek afirmou que a arbitragem tomou a decisão correta ao mandar o jogo seguir. Em publicação nas redes sociais, ele argumentou que Kane simulou o lance antes do contato com o goleiro. Veja:

    ➡️Inglaterra x RD Congo pode definir caminho do Brasil na Copa; entenda

  • Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo.

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    O chaveamento do Mundial coloca Brasil e Noruega do mesmo lado em que estão México, Inglaterra e República Democrática do Congo. O vencedor do duelo entre ingleses e congoleses enfrentará o México nas oitavas de final.

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    ➡️Decisão de arbitragem em Inglaterra x RD Congo repercute: 'Se fosse a Argentina'

    Dessa forma, caso elimine a Noruega, a Seleção Brasileira terá pela frente nas quartas de final o vencedor de México x Inglaterra ou República Democrática do Congo. Por isso, o confronto desta quarta-feira é acompanhado de perto pelos brasileiros, já que ajudará a definir um possível adversário na sequência da Copa do Mundo.

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