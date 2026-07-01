Plata vira assunto em eliminação do Equador para México: 'Único'
Seleção Mexicana está classificada para as oitavas de final
O México derrotou o Equador por 2 a 0, na madrugada de quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, no Estadio Azteca, na Cidade do México. Após a partida ser atrasada em uma hora por questões climáticas, os donos da casa dominaram os equatorianos. Com a eliminação, torcedores sul-americanos criticaram a atuação de um jogador em especial, Gonzalo Plata, gerando grande repercussão nas redes.
Plata, atacante do Flamengo, foi elogiado por torcedores equatorianos devido ao seu desempenho no decorrer desta Copa do Mundo. O ponta-direita balançou as redes uma vez nesta edição do torneio, sendo o mais importante do Equador: o gol que garantiu a classificação ao mata-mata.
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Reação de torcedores com Gonzalo Plata em México x Equador
Nilson Angulo, John #Yeboah, Pedro Vite y Gonzalo Plata los únicos que se tiraron el equipo encima y supieron defender el resto tan lamentable su juego— David Vera (@Davidveray8) July 1, 2026
Jugadores que estuvieron a la altura: Nilson Angulo, Jonh Yeboah, Kevin Rodriguez, Gonzalo Plata (aunque lo discutan), luego, Ordoñez, Vite, Franco y Galíndez quedaron debiendo (y jugaron cagados). De las demás "estrellas" ya opiné.— Nicolás (@Nicolasbp23) July 1, 2026
ranking de jugadores en el mundial de ecuador— SI FRANCISCO EGAS ES EL CEREBRO LA FEF TIENE DOWN (@jhayyappiess) July 1, 2026
1. john yeboah
2. nilson angulo
3. gonzalo plata
hm: pedro vite (no está más arriba porque lo de hoy fue penoso)
el resto no tiene ranking porque no se salva de lo horrible que fueron
Nilson Angulo— Kevin Dirnt (@kevin_dirnt) July 1, 2026
Gonzalo Plata
John Yeboah
Kevin Rodriguez
Los únicos que merecen seguir en la selección después de este proceso.
Mexico sin jugadores en equipos top mostraron que no son esenciales. Al fin se cayó la farsa.
Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Yeboah fueron los únicos del mundial. Ojala se coticen bien.— Gustavo Valenzuela Salcedo (@GusValenzuela25) July 1, 2026
El resto, sigan cuidando sus piernas porque ecuatorianos no parecieron.
Como foi o confronto que eliminou a seleção sul-americana
O México começou melhor, com mais posse de bola e chegando mais ao campo de ataque com chutes de fora da área que não levaram perigo. O Equador, que ainda não havia chegado ao ataque, quase marcou em um lance belo de John Yeboah.
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A resposta do México veio aos 21 minutos, quando Julián Quiñones partiu em velocidade durante contra-ataque armado por Roberto Alvarado, entrou na área e soltou um forte chute para abrir o placar no Azteca. Os mexicanos não pararam e, em menos de 10 minutos, em grande jogada coletiva, Raúl Jiménez recebeu de Quiñones, chutou da entrada da área e acertou o ângulo para ampliar a vantagem dos donos da casa.
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No retorno para o segundo tempo, Sebastián Beccacece promoveu duas mudanças na seleção do Equador, com Ángelo Preciado e Yaimar Medina nos lugares de Alan Franco e Joel Ordóñez. Com as alterações, o Equador foi ao ataque, mas teve dificuldade para criar chances de perigo.
O Equador seguiu tentado, mas levou sustos do México em alguns lances, principalmente com Kevin Rodriguez, que entrou no lugar de Enner Valencia. Porém, a defesa do México conseguiu conter as investidas equatorianas. Nos acréscimos, Piero Hincapié foi expulso por cobrir a boca com a mão durante discussão com Santiago Giménez, o que complicou ainda mais a situação dos equatorianos.
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