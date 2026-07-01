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Plata vira assunto em eliminação do Equador para México: 'Único'

Seleção Mexicana está classificada para as oitavas de final

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
01/07/2026 08:54
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Além de invicta, a seleção do México não sofreu nenhum gol nesta Copa (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
Além de invicta, a seleção do México não sofreu nenhum gol nesta Copa (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

O México derrotou o Equador por 2 a 0, na madrugada de quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, no Estadio Azteca, na Cidade do México. Após a partida ser atrasada em uma hora por questões climáticas, os donos da casa dominaram os equatorianos. Com a eliminação, torcedores sul-americanos criticaram a atuação de um jogador em especial, Gonzalo Plata, gerando grande repercussão nas redes.

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    • Plata, atacante do Flamengo, foi elogiado por torcedores equatorianos devido ao seu desempenho no decorrer desta Copa do Mundo. O ponta-direita balançou as redes uma vez nesta edição do torneio, sendo o mais importante do Equador: o gol que garantiu a classificação ao mata-mata.

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    Reação de torcedores com Gonzalo Plata em México x Equador

    Como foi o confronto que eliminou a seleção sul-americana

    O México começou melhor, com mais posse de bola e chegando mais ao campo de ataque com chutes de fora da área que não levaram perigo. O Equador, que ainda não havia chegado ao ataque, quase marcou em um lance belo de John Yeboah.

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    A resposta do México veio aos 21 minutos, quando Julián Quiñones partiu em velocidade durante contra-ataque armado por Roberto Alvarado, entrou na área e soltou um forte chute para abrir o placar no Azteca. Os mexicanos não pararam e, em menos de 10 minutos, em grande jogada coletiva, Raúl Jiménez recebeu de Quiñones, chutou da entrada da área e acertou o ângulo para ampliar a vantagem dos donos da casa.

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    No retorno para o segundo tempo, Sebastián Beccacece promoveu duas mudanças na seleção do Equador, com Ángelo Preciado e Yaimar Medina nos lugares de Alan Franco e Joel Ordóñez. Com as alterações, o Equador foi ao ataque, mas teve dificuldade para criar chances de perigo.

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    O Equador seguiu tentado, mas levou sustos do México em alguns lances, principalmente com Kevin Rodriguez, que entrou no lugar de Enner Valencia. Porém, a defesa do México conseguiu conter as investidas equatorianas. Nos acréscimos, Piero Hincapié foi expulso por cobrir a boca com a mão durante discussão com Santiago Giménez, o que complicou ainda mais a situação dos equatorianos.

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    Gonzalo Plata foi bem elogiado entre torcedores por desempenho em México x Equador
    Gonzalo Plata foi bem elogiado entre torcedores por desempenho em México x Equador (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
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