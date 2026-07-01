Com gols de Kane, Inglaterra vence RD Congo e entra na caminho do Brasil
Seleção inglesa pode encontrar o Brasil em uma possível quartas de final
A Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os ingleses se classificaram às oitavas de final da competição, na qual irão encarar o México, no domingo (5), no Estadio Azteca, na capital mexicana, às 21h (de Brasília).
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O vencedor da partida entre Inglaterra e México definirá o possível adversário da Seleção Brasileira, que irá encarar a Noruega, também no domingo (5), às 17h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA).
Último encontro de Brasil e Inglaterra em Copas
Caso os caminhos de Inglaterra e Brasil se encontrem, será o primeiro duelo entre as seleções na Copa do Mundo desde 2002, que também aconteceu nas quartas de final. Na ocasião, os ingleses saíram na frente com gol de Michael Owen após erro do zagueiro Lúcio. Antes do intervalo, Ronaldinho Gaúcho fez uma grande jogada e tocou para Rivaldo chutar cruzado e empatar a partida.
No segundo tempo, aos 5 minutos, Ronaldinho Gaúcho cobrou uma falta de longa distância surpreendente encobrindo o goleiro Seaman, virando o placar para 2 a 1. Pouco tempo depois, aos 12 minutos, Ronaldinho acabou sendo expulso após uma falta em Danny Mills, mas o Brasil conseguiu segurar a pressão inglesa até o apito final.
Campanha da Inglaterra na Copa do Mundo
A Inglaterra começou a Copa do Mundo com uma grande estreia contra a Croácia, com vitória por 4 a 2, no AT&T Stadium, em Dallas, com dois gols de Harry Kane e outros de Jude Bellingham e Marcus Rashford. Na sequência, em partida realizada em Boston, os ingleses não conseguiram passar pela retranca de Gana e empataram por 0 a 0.
Na última rodada, a Inglaterra precisava vencer o Panamá para garantir a primeira colocação do grupo sem depender do duelo de Croácia e Gana. Após ir ao intervalo empatando sem gols, os ingleses conseguiram desbloquear a defesa panamenha com gols de Jude Bellingham e Harry Kane para garantir a liderança.
No primeiro duelo do mata-mata, a Inglaterra teve partida dramática contra a República Democrática do Congo. Ainda na primeira etapa, Brian Cipenga abriu o placar aos congoleses. Porém, na reta final do jogo, Harry Kane apareceu duas vezes para virar a partida e garantir a classificação inglesa às oitavas de final.
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