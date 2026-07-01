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Casagrande é sarcástico sobre Memphis na Copa do Mundo: 'Se poupou'

Holanda foi eliminada para o Marrocos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 06:40
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Casagrande-Pedrinho-Vasco-Flamengo
Casagrande analisou a eliminação da Holanda (Foto: Reprodução/TV Cultura)

A Holanda foi eliminada da Copa do Mundo após perder por 3 a 2 para o Marrocos nos pênaltis, e Walter Casagrande ironizou a participação de Memphis Depay no torneio. O jogador do Corinthians atuou somente durante 70 do total de 360 minutos dos quatro jogos da seleção europeia, que havia se classificado na primeira colocação do Grupo F com sete pontos, à frente de Japão, Suécia e Tunísia.

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    O camisa 10 se lesionou pouco antes do início da competição mundial, no dia 22 de março, durante o empate contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O jogador teve um problema muscular que o fez ficar sob os comandos do departamento médico do Corinthians e, posteriormente, da seleção da Holanda.

    Ao longo da análise da partida feita por Casagrande, o ex-jogador classificou o duelo entre europeus e marroquinos como 'incrível' e 'emocionante'. Porém, ao final da análise, não deixou barato para o meia-atacante.

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    Memphis Depay se poupou no Corinthians para jogar a Copa e agora se poupou na Copa para jogar no Corinthians. Essas estrelas! — disse Casagrande.

    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
    Memphis Depay durante participação na Copa do Mundo 2026 (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

    Como foi o jogo que culminou na eliminação da Holanda da Copa do Mundo?

    Os primeiros minutos tiveram o Marrocos com mais posse de bola e melhor na partida. As duas principais chances pararam no goleiro Verbruggen. A primeira surgiu em um desvio de cabeça de Aynaoui, enquanto a segunda veio em uma finalização de fora da área de Hakimi. A Holanda respondeu na reta final, quando Van de Ven soltou uma bomba, mas Bono fez a defesa.

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    Emoção até o último minuto

    Marrocos voltou para o segundo tempo ainda melhor e criou duas chances logo no início da etapa final, ambas com Hakimi. Na primeira, o lateral acertou uma bomba no travessão. Na segunda, o capitão saiu cara a cara com Verbruggen, mas Van de Ven deu um carrinho perfeito dentro da área e conseguiu desarmá-lo. No entanto, foi a Holanda quem abriu o placar. Em um lance rápido, Weghorst desviou de cabeça, Summerville ganhou na velocidade da defesa, e a bola sobrou para Gakpo marcar. Marrocos, no entanto, não desistiu e partiu para o ataque em busca do empate. Nos acréscimos, Talbi, que havia acabado de entrar, cruzou na cabeça de Diop, que, como um centroavante, empatou a partida.

    Prorrogação

    Na primeira parte da prorrogação, Marrocos teve grande chance quando Rahimi ficou cara a cara com o goleiro Verbruggen, que abriu os braços como um goleiro de futsal e fez uma grande defesa, salvando a Holanda. O segundo tempo da prorrogação foi protocolar, com as equipes arriscando pouco e praticamente sem chances claras de gol.

    Pênaltis

    Holanda

    Koopmeiners — ✅
    Kluivert — ❌
    Weghorst — ✅
    Timber — ❌
    Summerville — ❌

    Marrocos

    El Aynaoui — ❌
    Kluivert — ✅
    Talbi — ✅
    Hakimi — ❌
    Saibari — ✅

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