logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Atuação do goleiro da RD Congo contra Inglaterra agita web: 'Neuer 2014'

Equipe africana venceu o primeiro tempo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 14:00
Favorite o Lance! no Google
Goleiro da RD Congo teve atuação marcante no primeiro tempo contra a Inglaterra (Foto: IMAGO/Folhapress
Goleiro da RD Congo teve atuação marcante no primeiro tempo contra a Inglaterra (Foto: IMAGO/Folhapress

Durante o primeiro tempo do confronto entre Inglaterra e RD Congo na segunda fase da Copa do Mundo, a atuação de Lionel Mpasi Nzau agitou as redes sociais. O goleiro congolês fez excelentes defesas, segurando o ataque inglês e garantindo a vitória parcial dos africanos.

continua após a publicidade
  • Jogadores em ação durante a partida Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Gol em Inglaterra x RD Congo agita torcedores: ‘Alerta resenha’

    Fora de Campo
    Há 32 minutos
  • Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo

    Inglaterra x RD Congo pode definir caminho do Brasil na Copa; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    A exibição gerou comparações, inclusive com Manuel Neuer, goleiro histórico da Alemanha, campeão do mundo em 2014, no Brasil. A equipe que vencer a partida enfrentará o México nas oitavas de final da competição. Os anfitriões bateram o Equador na última terça-feira por 2 a 0 no Estádio Azteca.

    Confira as reações de alguns internautas:

  • Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Brasileiros reagem à fala do técnico da Noruega sobre Ancelotti: 'Ele não sabe'

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos
  • Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Deschamps vê Paraguai como ameaça à França na Copa do Mundo: 'Não é por acaso'

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos
  • Jogadores em ação durante a partida Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Gol em Inglaterra x RD Congo agita torcedores: 'Alerta resenha'

    Fora de Campo
    Há 32 minutos
    • Cipenga marcou para a RD Congo na Copa do Mundo contra a Inglaterra
    Cipenga marcou o gol da RD Congo no primeiro tempo contra a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Inglaterra x RD Congo pode definir caminho do Brasil na Copa; entenda

    Inglaterra e a República Democrática do Congo entram em campo nesta quarta-feira (1º), às 14h (de Brasília), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Embora o Brasil não esteja envolvido diretamente na partida, o resultado do confronto pode ser determinante para o caminho da Seleção no mata-mata.

    continua após a publicidade

    A equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu vaga nas oitavas de final ao vencer o Japão por 2 a 1. Agora, o Brasil encara a Noruega neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em busca de um lugar nas quartas de final.

    Confronto define possível rival brasileiro

    O chaveamento do Mundial coloca Brasil e Noruega do mesmo lado em que estão México, Inglaterra e República Democrática do Congo. O vencedor do duelo entre ingleses e congoleses enfrentará o México nas oitavas de final.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Dessa forma, caso elimine a Noruega, a Seleção Brasileira terá pela frente nas quartas de final o vencedor de México x Inglaterra ou República Democrática do Congo. Por isso, o confronto desta quarta-feira é acompanhado de perto pelos brasileiros, já que ajudará a definir um possível adversário na sequência da Copa do Mundo.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Brasil busca primeira vitória sobre a Noruega; histórico recente alimenta esperança

    Há 2 minutos
    Vitor Pereira observa jogo entre Wolverhampton e Bournemouth, pela Premier League

    Futebol Internacional

    Ex-Flamengo é demitido pelo Nottingham Forest por e-mail

    Há 10 minutos
    João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle

    Tênis

    Domínio de João Fonseca em Wimbledon: 'Já vi o suficiente'

    Há 12 minutos
    Botafogo em treino no CT Lonier

    Botafogo

    Botafogo segue intertemporada após definições e trabalha visando mercado

    Há 14 minutos
    Jean Lucas acumula duas passagens pelo Santos. (Foto: Ivan Storti/ Santos FC)

    Santos

    Santos sofre transfer ban da Fifa por dívida com Monaco de R$ 12 milhões

    Há 17 minutos
    João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

    Tênis

    João Fonseca vence em Wimbledon e fica perto de novo duelo com Djokovic

    Há 39 minutos
    Mais LANCE!
    Gabriel Pec comemora gol marcado pelo Los Angeles Galaxy

    Clube da Série A avança nas negociações por Gabriel Pec

    Kristaps Porzingis e Draymond Green, do Golden State Warrios, contra o Boston Celtics na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

    Warriors renova com ídolo da NBA por mais dois anos

    Pochettino descarta favoritismo dos Estados Unidos: 'Não somos'

    Jogadores do Flamengo durante treino em resort em Portugal

    Amistosos, lesionados e mercado: Flamengo se prepara para volta do Brasileirão; veja plano

    Torcedores do Cruzeiro na Arena Independência

    Cruzeiro x Defensor-URU: horário, preço de ingressos e local do amistoso são alterados

    Neymar à esquerda com camisa do PSG em comemoração semelhante à de Haaland, à direita, sentado de costas, vestindo a camisa 9

    Neymar x Haaland: provocação na Champions de 2020 ganha novo capítulo na Copa do Mundo

    Técnico Noruega e Ancelotti (Fotos: AFP)

    Técnico da Noruega manda recado a Ancelotti: 'Estamos indo atrás de você'

    Victor Sá após receber prêmio atuando pelo Krasnodar

    São Paulo anuncia contratação do atacante Victor Sá

    Romelu Lukaku celebrando o gol marcado contra a Nova Zelândia, último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo

    Romelu Lukaku, o artilheiro belga com alma brasileira e recordes milionários

    Andrew, aniversariante do dia, recebe trote durante treino do Flamengo em Portugal

    Treino do Flamengo tem trote com guerra de ovo e farinha em Portugal; veja vídeo