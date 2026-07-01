Atuação do goleiro da RD Congo contra Inglaterra agita web: 'Neuer 2014' Equipe africana venceu o primeiro tempo

Durante o primeiro tempo do confronto entre Inglaterra e RD Congo na segunda fase da Copa do Mundo, a atuação de Lionel Mpasi Nzau agitou as redes sociais. O goleiro congolês fez excelentes defesas, segurando o ataque inglês e garantindo a vitória parcial dos africanos.

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A exibição gerou comparações, inclusive com Manuel Neuer, goleiro histórico da Alemanha, campeão do mundo em 2014, no Brasil. A equipe que vencer a partida enfrentará o México nas oitavas de final da competição. Os anfitriões bateram o Equador na última terça-feira por 2 a 0 no Estádio Azteca.

Confira as reações de alguns internautas:

PRESENCIEM O GOLEIRO DO CONGO VIRANDO O NEUER 2014 DE UNIFORME VERDE NO MINEIRÃO — Leo Menezes (@lmenezes33) July 1, 2026

Lionel Mpasi, goleiro do Congo não vai deixar passar nada, que a Inglaterra seja eliminada — laís - (@haizlaur) July 1, 2026

O GOLEIRO DO CONGO MEU DIVO — ًًً (@euvittinha) July 1, 2026

O que esse goleiro do rd congo tá fazendo é um absurdo — Beatrix (@beaguiar__) July 1, 2026

o que o goleiro do Congo tá fazendo nesse primeiro tempo é giganteeeee — Suelen Gomes (@Otarieleen) July 1, 2026

Cipenga marcou o gol da RD Congo no primeiro tempo contra a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Inglaterra x RD Congo pode definir caminho do Brasil na Copa; entenda

A Inglaterra e a República Democrática do Congo entram em campo nesta quarta-feira (1º), às 14h (de Brasília), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Embora o Brasil não esteja envolvido diretamente na partida, o resultado do confronto pode ser determinante para o caminho da Seleção no mata-mata.

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A equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu vaga nas oitavas de final ao vencer o Japão por 2 a 1. Agora, o Brasil encara a Noruega neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em busca de um lugar nas quartas de final.

Confronto define possível rival brasileiro

O chaveamento do Mundial coloca Brasil e Noruega do mesmo lado em que estão México, Inglaterra e República Democrática do Congo. O vencedor do duelo entre ingleses e congoleses enfrentará o México nas oitavas de final.

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Dessa forma, caso elimine a Noruega, a Seleção Brasileira terá pela frente nas quartas de final o vencedor de México x Inglaterra ou República Democrática do Congo. Por isso, o confronto desta quarta-feira é acompanhado de perto pelos brasileiros, já que ajudará a definir um possível adversário na sequência da Copa do Mundo.

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