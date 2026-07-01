Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (1)? Emissora transmite apenas um jogo da competição

A segunda rodada da Copa do Mundo segue a todo vapor. Para esta quarta-feira (1), três jogos acontecem pelo torneio, contudo a emissora Globo irá transmitir apenas um. A atração do canal será o confronto entre Bélgica e Senegal, marcado para às 17h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Rodrygo, fora da Copa, faz pedido a Haaland antes de Brasil x Noruega

A partida acontece em Seattle, nos Estados Unidos. A Globo irá transmitir o jogo em todos os canais, que fazem parte do grupo. Além do principal, a transmissão também passará no Sportv, canal da televisão fechada, e GeTV, plataforma digital da empresa.

Em campo, Bélgica e Senegal buscam a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção europeia chegou a determinada fase do torneio após se classificar em primeiro lugar do Grupo G. Já a africana, passou em uma das oito vagas de melhores terceiros colocados.

continua após a publicidade

➡️ Argentinos reagem à classificação da França na Copa do Mundo: 'Não tem'

Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm/AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Saiba quais serão os jogos da Globo na segunda fase da Copa do Mundo

Quarta-feira (01/07)

Bélgica x Senegal - 17h00

Quinta-feira (02/07)

Espanha x Áustria - 16h00

Sexta-feira (03/07)

Austrália x Egito - 15h00

Argentina x Cabo Verde - 19h00

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável