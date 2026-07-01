Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (1)?
Emissora transmite apenas um jogo da competição
A segunda rodada da Copa do Mundo segue a todo vapor. Para esta quarta-feira (1), três jogos acontecem pelo torneio, contudo a emissora Globo irá transmitir apenas um. A atração do canal será o confronto entre Bélgica e Senegal, marcado para às 17h (de Brasília).
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A partida acontece em Seattle, nos Estados Unidos. A Globo irá transmitir o jogo em todos os canais, que fazem parte do grupo. Além do principal, a transmissão também passará no Sportv, canal da televisão fechada, e GeTV, plataforma digital da empresa.
Em campo, Bélgica e Senegal buscam a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção europeia chegou a determinada fase do torneio após se classificar em primeiro lugar do Grupo G. Já a africana, passou em uma das oito vagas de melhores terceiros colocados.
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Saiba quais serão os jogos da Globo na segunda fase da Copa do Mundo
Quarta-feira (01/07)
- Bélgica x Senegal - 17h00
Quinta-feira (02/07)
- Espanha x Áustria - 16h00
Sexta-feira (03/07)
- Austrália x Egito - 15h00
- Argentina x Cabo Verde - 19h00
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