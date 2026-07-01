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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (1)?

Emissora transmite apenas um jogo da competição

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 06:20
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Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

A segunda rodada da Copa do Mundo segue a todo vapor. Para esta quarta-feira (1), três jogos acontecem pelo torneio, contudo a emissora Globo irá transmitir apenas um. A atração do canal será o confronto entre Bélgica e Senegal, marcado para às 17h (de Brasília).

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    A partida acontece em Seattle, nos Estados Unidos. A Globo irá transmitir o jogo em todos os canais, que fazem parte do grupo. Além do principal, a transmissão também passará no Sportv, canal da televisão fechada, e GeTV, plataforma digital da empresa.

    Em campo, Bélgica e Senegal buscam a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção europeia chegou a determinada fase do torneio após se classificar em primeiro lugar do Grupo G. Já a africana, passou em uma das oito vagas de melhores terceiros colocados.

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    Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo
    Trossard vibra com gol marcado pela Bélgica sobre a Nova Zelândia, na Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm/AFP)

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    Saiba quais serão os jogos da Globo na segunda fase da Copa do Mundo

    Quarta-feira (01/07)

    • Bélgica x Senegal - 17h00

    Quinta-feira (02/07)

    • Espanha x Áustria - 16h00

    Sexta-feira (03/07)

    • Austrália x Egito - 15h00
    • Argentina x Cabo Verde - 19h00

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