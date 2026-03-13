A rivalidade entre Flamengo e Vasco dispensa apresentações. O "Clássico dos Milhões" agita o Rio de Janeiro há tempos, e se depender de alguns rubro-negros, vai agitar ainda mais. Nas redes sociais, flamenguistas pediram a contratação de um destaque do Cruz-Maltino.

A vitória do Gigante da Colina sobre o Palmeiras, na noite desta quinta-feira (12), certamente contou com a audiência de muitos flamenguistas. Além do resultado favorável contra um concorrente pelo título brasileiro, torcedores do Flamengo se encantaram com um jogador do Vasco.

Nas redes sociais, o desempenho do atacante Andrés Gomez na primeira vitória do Gigante da Colina no Brasileirão chamou a atenção de flamenguistas. Alguns chegaram até a pedir a contratação do jogador colombiano. Veja os comentários dos torcedores do Flamengo sobre o jogador do Vasco:

Plata e Gómez disputam a bola na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores do Flamengo sobre o craque do Vasco

Colombiano bateu recorde de dribles em 2026

Andrés Gómez, do Vasco, e sonho de torcedores do Flamengo, bateu o recorde de dribles certos em uma partida entre as principais ligas do mundo em 2026. O feito foi alcançado com os 16 acertos no jogo contra o Volta Redonda, que valeu a classificação do Cruz-Maltino para a semifinal do Carioca. O colombiano ultrapassou números de craques como Lamine Yamal e Endrick.

