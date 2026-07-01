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Atuação do México assusta brasileiros: 'Prefiro enfrentar a França'

Seleção Mexicana enfrentará o vencedor entre RD Congo e Inglaterra

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
01/07/2026 09:32
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Classificado para as oitavas, México ainda não sofreu gols nesta Copa (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Classificado para as oitavas, México ainda não sofreu gols nesta Copa (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

México derrotou o Equador por 2 a 0, na madrugada de quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, no Estadio Azteca, na Cidade do México. Após a partida ser atrasada em uma hora por questões climáticas, os donos da casa dominaram os equatorianos. Com o amplo domínio e a invencibilidade nesta edição do torneio mundial, diversos torcedores brasileiros comentam na internet sobre o desempenho da seleção do país-sede.

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  • Além de invicta, a seleção do México não sofreu nenhum gol nesta Copa (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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  • Alan Franco, em ação durante partida entre Equador e México pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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    • A Seleção do México está invicta nesta Copa e, além de não perder nenhum jogo, também não sofreu gol até então. A equipe mexicana jogou contra África do Sul, Coreia do Sul, Tchéquia e Equador.

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    Reação dos brasileiros com desempenho do México nesta Copa

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    México começou melhor, com mais posse de bola e chegando mais ao campo de ataque com chutes de fora da área que não levaram perigo. O Equador, que ainda não havia chegado ao ataque, quase marcou em um lance bonito de John Yeboah.

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    A resposta do México veio aos 21 minutos, quando Julián Quiñones partiu em velocidade durante contra-ataque armado por Roberto Alvarado, entrou na área e soltou um forte chute para abrir o placar no Azteca. Os mexicanos não pararam e, em menos de 10 minutos, em grande jogada coletiva, Raúl Jiménez recebeu de Quiñones, chutou da entrada da área e acertou o ângulo para ampliar a vantagem dos anfitriões.

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    No retorno para o segundo tempo, Sebastián Beccacece promoveu duas alterações na seleção do Equador, com Ángelo Preciado e Yaimar Medina nos lugares de Alan Franco e Joel Ordóñez. Com as mudanças, o Equador foi ao ataque, mas teve dificuldade para criar chances de perigo.

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    Equador seguiu tentando, mas levou sustos do México em alguns lances, principalmente com Kevin Rodriguez, que entrou no lugar de Enner Valencia. Porém, a defesa do México conseguiu conter as investidas equatorianas. Nos acréscimos, Piero Hincapié foi expulso por cobrir a boca com a mão durante discussão com Santiago Giménez, o que complicou ainda mais a situação dos equatorianos.

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    Jogadores do México comemoram a vitória sobre o Equador
    O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
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