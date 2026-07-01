Atuação do México assusta brasileiros: 'Prefiro enfrentar a França' Seleção Mexicana enfrentará o vencedor entre RD Congo e Inglaterra

O México derrotou o Equador por 2 a 0, na madrugada de quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, no Estadio Azteca, na Cidade do México. Após a partida ser atrasada em uma hora por questões climáticas, os donos da casa dominaram os equatorianos. Com o amplo domínio e a invencibilidade nesta edição do torneio mundial, diversos torcedores brasileiros comentam na internet sobre o desempenho da seleção do país-sede.

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A Seleção do México está invicta nesta Copa e, além de não perder nenhum jogo, também não sofreu gol até então. A equipe mexicana jogou contra África do Sul, Coreia do Sul, Tchéquia e Equador.

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Reação dos brasileiros com desempenho do México nesta Copa

Como dizer que ambiente não importa? O Azteca em noite de Copa do Mundo fez o México alcançar um nível que nem eles sabiam que tinham. — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 1, 2026

O mundo inteiro vendo esse México jogar pic.twitter.com/NoDAMDgOXQ — Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 1, 2026

O Brasil pega a Inglaterra ou esse México diabólico nas quartas.



Enquanto isso, na chave da Argentina, os caras enfrentam o Aquaman no deserto.pic.twitter.com/V7r1yJhFlS — Camarada Wood (@camarada_wood) July 1, 2026

Prefiro enfrentar a França do que esse México no Azteca. absurdo. — DataFut (@DataFutebol) July 1, 2026

Nadie, absolutamente nadie



México este mundial: pic.twitter.com/sUT6ImBHer — Jeff (@JeffFcb14) July 1, 2026

Como foi o confronto que eliminou a seleção sul-americana

O México começou melhor, com mais posse de bola e chegando mais ao campo de ataque com chutes de fora da área que não levaram perigo. O Equador, que ainda não havia chegado ao ataque, quase marcou em um lance bonito de John Yeboah.

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A resposta do México veio aos 21 minutos, quando Julián Quiñones partiu em velocidade durante contra-ataque armado por Roberto Alvarado, entrou na área e soltou um forte chute para abrir o placar no Azteca. Os mexicanos não pararam e, em menos de 10 minutos, em grande jogada coletiva, Raúl Jiménez recebeu de Quiñones, chutou da entrada da área e acertou o ângulo para ampliar a vantagem dos anfitriões.

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No retorno para o segundo tempo, Sebastián Beccacece promoveu duas alterações na seleção do Equador, com Ángelo Preciado e Yaimar Medina nos lugares de Alan Franco e Joel Ordóñez. Com as mudanças, o Equador foi ao ataque, mas teve dificuldade para criar chances de perigo.

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O Equador seguiu tentando, mas levou sustos do México em alguns lances, principalmente com Kevin Rodriguez, que entrou no lugar de Enner Valencia. Porém, a defesa do México conseguiu conter as investidas equatorianas. Nos acréscimos, Piero Hincapié foi expulso por cobrir a boca com a mão durante discussão com Santiago Giménez, o que complicou ainda mais a situação dos equatorianos.

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