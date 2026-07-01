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Romário dispara sobre desempenho de Vini Jr: 'Calou minha boca'

Caso vença, o Brasil estará nas quartas de final

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
01/07/2026 11:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vini Jr marcou em todos os jogos da Copa, exceto contra o Japão (Foto: Megan Briggs / AFP)
Vini Jr marcou em todos os jogos da Copa, exceto contra o Japão (Foto: Megan Briggs / AFP)

Romário se retratou publicamente das críticas que fez a Vini Jr e parabenizou o atacante pelo desempenho na Copa do Mundo de 2026. O ex-jogador fez o elogio durante uma live na Romário TV, no YouTube, nesta quarta-feira (1).

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    O pivô da retratação foi a atuação de Vini Jr na vitória do Brasil sobre o Japão. Romário reconheceu que o camisa 7 vem demonstrando na Copa o futebol que sabe jogar e o classificou como um dos melhores jogadores do torneio:

    - Quero fazer uma retratação do que eu falei lá atrás. Quero retirar o que eu disse e parabenizar o Vini Jr por calar a minha boca. Ele está mostrando o futebol que sabe e, hoje, para mim, é um dos melhores da Copa do Mundo - apontou o ex-jogador

    Romário disparou sobre desempenho de Vini Jr na Seleção Brasileira durante amistosos (Foto: Reprodução/CazéTV)
    Romário disparou sobre desempenho de Vini Jr na Seleção Brasileira durante amistosos (Foto: Reprodução/CazéTV)

    Crítica a Vini Jr antes do início da Copa do Mundo

    Há pouco mais de um mês, Romário havia questionado a efetividade do jogador com a camisa da seleção. Na ocasião, o ex-campeão mundial comparou o rendimento de Vini Jr no Real Madrid ao desempenho irregular que, segundo ele, o atacante apresentava pelo Brasil:

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    - No Real Madrid, ele é protagonista. Mas, quando veste a camisa da seleção, ele é outro Vini Jr Vai fazer 50 jogos e não tem nem dez gols. Então, não dá para esperar muita coisa. Não o vejo como um cara que vai decidir alguma coisa - afirmou Romário anteriormente.

    ➡️Simule os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será campeão?

    Os números da Copa de 2026 contrariaram esse diagnóstico. Vini Jr é o artilheiro do Brasil no torneio, com quatro gols marcados. Na artilharia geral da competição, ele divide a terceira posição com Erling Haaland; apenas Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos com seis tentos, estão à frente.

    Números do atacante pela seleção no mundial

    O atacante balançou a rede em quatro dos cinco jogos disputados pelo Brasil até agora. Na fase de grupos, marcou dois gols na vitória por 3 a 0 diante da Escócia, um na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti e um no empate por 1 a 1 com Marrocos. O único jogo sem gol foi justamente contra o Japão, partida que gerou a retratação de Romário.

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    ➡️Lance de Vini Jr contra Japão viraliza: 'Não respondo por mim'

    O Brasil retorna ao campo no domingo (5), quando enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida acontece em Nova Jersey, com bola rolando às 17h (horário de Brasília).

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