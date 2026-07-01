Domínio de João Fonseca em Wimbledon: 'Já vi o suficiente' Brasileiro vence Jesper De Jong e avança para a terceira rodada do Grand Slam

João Fonseca segue sem perder um set em Wimbledon 2026. Como cabeça de chave, o brasileiro garantiu que não pegaria nenhum nome de grande destaque do ranking ATP nas etapas iniciais. Ainda assim, o nível apresentado pelo tenista de 19 anos impressionou os fãs ao redor do mundo, que compartilharam suas emoções nas redes sociais.

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Pela segunda temporada consecutiva, João Fonseca está na terceira rodada do Grand Slam na grama. Nesta quarta-feira (1º), o brasileiro, 27º do mundo, não deu chances ao holandês Jesper De Jong (73º, de 26 anos), derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4.

Reações da web sobre brasileiro

Tradução: "Fonseca venceu De Jong por 6-1, 7-5 e 6-4. João está jogando muito bem. Nenhum set perdido até agora. Ele está em sua segunda terceira rodada em Wimbledon, igualando seu melhor resultado aqui. Tem poder de fogo para derrotar qualquer um na quadra. Inacreditável ver o que ele é capaz de fazer com apenas 19 anos."

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Tradução: "Wimbledon conseguiu show de (João) Fonseca na quadra"

Tradução: "Que tiro de Fonseca"

Tradução: "João Fonseca avança para a 3ª rodada de Wimbledon novamente! Mais uma atuação sólida no saque, com um bom aproveitamento do primeiro serviço nos dois jogos! Nenhum set perdido, o que é ótimo, já que ele está poupando energia, considerando a dificuldade dos adversários em sua chave."

Tradução: "Eu vi o suficiente, João Fonseca vai vencer Wimbledon"

Tradução: "João Fonseca está incrivelmente bem hoje. Muita variedade em exibição."

Tradução: "João Fonseca tem o melhor forehand do circuito"

➡️ Roland Garros exclui João Fonseca de lista de jovens promessas

Caminho de João Fonseca em Wimbledon

Como garante a classificação como cabeça de chave, a estreia de João foi mais tranquila: o brasileiro derrotou o veterano Roberto Bautista Agut sem sustos. Na sequência, pode ter pela frente o holandês Jesper de Jong ou o australiano Rinky Hijikata, que se enfrentam na estreia no Grand Slam.

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Caso vença esta fase e a próxima, João pode enfrentar o primeiro nome de peso, o russo Andrey Rublev (13º do mundo), na terceira rodada. Com mais uma vitória, o brasileiro terá pela frente um reencontro e tanto. Nas oitavas de final, Novak Djokovic surge como um possível rival em Wimbledon.

O histórico do brasileiro aumenta a expectativa sobre um novo duelo de gerações. Em seu primeiro encontro com Djokovic, no início de junho, João Fonseca conquistou a maior virada da carreira ao superar a vantagem construída pelo sérvio nos dois primeiros sets. O retrospecto, então, favorece o brasileiro com uma vitória em uma partida entre os tenistas.

O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

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