logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Domínio de João Fonseca em Wimbledon: 'Já vi o suficiente'

Brasileiro vence Jesper De Jong e avança para a terceira rodada do Grand Slam

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 13:48
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle
João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle (Reprodução)

João Fonseca segue sem perder um set em Wimbledon 2026. Como cabeça de chave, o brasileiro garantiu que não pegaria nenhum nome de grande destaque do ranking ATP nas etapas iniciais. Ainda assim, o nível apresentado pelo tenista de 19 anos impressionou os fãs ao redor do mundo, que compartilharam suas emoções nas redes sociais.

continua após a publicidade
  • João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

    João Fonseca vence em Wimbledon e fica perto de novo duelo com Djokovic

    Tênis
    Há 2 minutos
  • João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon

    Veja a vitória de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon

    Tênis
    Há 18 minutos
  • De faixa branca no cabelo e top branco, Serena Williams leva o dedo indicador esquerdo ao rosto em partida de Wimbledon

    De volta às competições, Serena Williams cai na primeira rodada em Wimbledon

    Tênis
    Há 17 horas
  • João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

    João Fonseca vence em Wimbledon e fica perto de novo duelo com Djokovic

    Tênis
    Há 2 minutos
  • João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon

    Veja a vitória de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon

    Tênis
    Há 18 minutos
  • De faixa branca no cabelo e top branco, Serena Williams leva o dedo indicador esquerdo ao rosto em partida de Wimbledon

    De volta às competições, Serena Williams cai na primeira rodada em Wimbledon

    Tênis
    Há 17 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

  • Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Brasileiros reagem à fala do técnico da Noruega sobre Ancelotti: 'Ele não sabe'

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos
  • Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Deschamps vê Paraguai como ameaça à França na Copa do Mundo: 'Não é por acaso'

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 minutos
  • Jogadores em ação durante a partida Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Gol em Inglaterra x RD Congo agita torcedores: 'Alerta resenha'

    Fora de Campo
    Há 25 minutos

    • Pela segunda temporada consecutiva, João Fonseca está na terceira rodada do Grand Slam na grama. Nesta quarta-feira (1º), o brasileiro, 27º do mundo, não deu chances ao holandês Jesper De Jong (73º, de 26 anos), derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4.

    Reações da web sobre brasileiro

  • Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Brasileiros reagem à fala do técnico da Noruega sobre Ancelotti: 'Ele não sabe'

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos
  • Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Deschamps vê Paraguai como ameaça à França na Copa do Mundo: 'Não é por acaso'

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 minutos
  • Jogadores em ação durante a partida Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Gol em Inglaterra x RD Congo agita torcedores: 'Alerta resenha'

    Fora de Campo
    Há 25 minutos

    • Tradução: "Fonseca venceu De Jong por 6-1, 7-5 e 6-4. João está jogando muito bem. Nenhum set perdido até agora. Ele está em sua segunda terceira rodada em Wimbledon, igualando seu melhor resultado aqui. Tem poder de fogo para derrotar qualquer um na quadra. Inacreditável ver o que ele é capaz de fazer com apenas 19 anos."

    continua após a publicidade

    Tradução: "Wimbledon conseguiu show de (João) Fonseca na quadra"

    Tradução: "Que tiro de Fonseca"

    Tradução: "João Fonseca avança para a 3ª rodada de Wimbledon novamente! Mais uma atuação sólida no saque, com um bom aproveitamento do primeiro serviço nos dois jogos! Nenhum set perdido, o que é ótimo, já que ele está poupando energia, considerando a dificuldade dos adversários em sua chave."

    Tradução: "Eu vi o suficiente, João Fonseca vai vencer Wimbledon"

    Tradução: "João Fonseca está incrivelmente bem hoje. Muita variedade em exibição."

    Tradução: "João Fonseca tem o melhor forehand do circuito"

    ➡️ Roland Garros exclui João Fonseca de lista de jovens promessas

    Caminho de João Fonseca em Wimbledon

    Como garante a classificação como cabeça de chave, a estreia de João foi mais tranquila: o brasileiro derrotou o veterano Roberto Bautista Agut sem sustos. Na sequência, pode ter pela frente o holandês Jesper de Jong ou o australiano Rinky Hijikata, que se enfrentam na estreia no Grand Slam.

    continua após a publicidade

    Caso vença esta fase e a próxima, João pode enfrentar o primeiro nome de peso, o russo Andrey Rublev (13º do mundo), na terceira rodada. Com mais uma vitória, o brasileiro terá pela frente um reencontro e tanto. Nas oitavas de final, Novak Djokovic surge como um possível rival em Wimbledon.

    O histórico do brasileiro aumenta a expectativa sobre um novo duelo de gerações. Em seu primeiro encontro com Djokovic, no início de junho, João Fonseca conquistou a maior virada da carreira ao superar a vantagem construída pelo sérvio nos dois primeiros sets. O retrospecto, então, favorece o brasileiro com uma vitória em uma partida entre os tenistas.

    O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)
    O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

    🎾 Aposte na vitória de João Fonseca
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

    Tênis

    João Fonseca vence em Wimbledon e fica perto de novo duelo com Djokovic

    Há 32 minutos
    João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon

    Tênis

    Veja a vitória de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon

    Há 3 horas
    João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    Tênis

    João Fonseca x De Jong na segunda rodada de Wimbledon; horário e onde assistir

    Há 6 horas
    De faixa branca no cabelo e top branco, Serena Williams leva o dedo indicador esquerdo ao rosto em partida de Wimbledon

    Tênis

    De volta às competições, Serena Williams cai na primeira rodada em Wimbledon

    Há 17 horas
    João Fonseca em ação em Wimbledon

    Mais Esportes

    Especialistas da ESPN projetam duelo de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon

    Há 19 horas
    João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon

    Tênis

    Antigo algoz será próximo adversário de João Fonseca em Wimbledon

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    João Fonseca durante o jogo contra Roberto Bautista na estreia de Wimbledon

    João Fonseca, sobre estreia em Wimbledon: 'Grama é difícil'

    Tenista holandês Jesper de Jong estica os braços em vitória em Roland Garros

    João Fonseca vai conhecer na terça o próximo rival em Wimbledon

    João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

    Europeus reagem à vitória de João Fonseca em Wimbledon: 'Uma ameaça'

    João Fonseca se agacha em jogo de duplas em Halle

    Atuação de João Fonseca em Wimbledon divide opiniões: 'Não suporto'

    João Fonseca saca na vitória na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut

    João Fonseca se impõe e vence a estreia em Wimbledon

    João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon

    Veja a vitória de João Fonseca na estreia de Wimbledon

    O brasileiro João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)

    João Fonseca estreia em Wimbledon; horário e onde assistir

    Sérvio Novak Djokovic olha para baixo em treino em Wimbledon

    Hepta em Wimbledon, Djokovic relembra derrota para João Fonseca

    João Fonseca em treino em Wimbledon

    João Fonseca prevê estreia complicada em Wimbledon

    João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros

    Estreia de João Fonseca em Wimbledon: saiba que horas começa o jogo

    João Fonseca em ação durante o ATP 500 de Halle

    Especialistas da ESPN preveem estreia dura para João Fonseca em Wimbledon

    O espanhol Roberto Bautista Agut devolve a bola de direita

    Rival de estreia de João Fonseca em Wimbledon vive jejum de vitórias

    Novak Djokovic parabeniza João Fonseca após a virada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

    Djokovic volta ao caminho de João Fonseca em Wimbledon