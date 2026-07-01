Quantos gols Harry Kane tem em Copas do Mundo? Atacante inglês marcou duas vezes contra a RD Congo

Kane voltou a ser decisivo para a Inglaterra na Copa do Mundo. O atacante marcou os dois gols da vitória de virada por 2 a 1 sobre a RD Congo, nesta segunda-feira (1) pela segunda fase do Mundial de 2026, e chegou a 13 gols na história das Copas do Mundo.

Kane voltou a ser decisivo para a Inglaterra na Copa do Mundo. O atacante marcou os dois gols da vitória de virada por 2 a 1 sobre a RD Congo, nesta segunda-feira (1) pela segunda fase do Mundial de 2026, e chegou a 13 gols na história das Copas do Mundo.

continua após a publicidade

Os gols do camisa 9 foram fundamentais para evitar a eliminação inglesa. A Inglaterra perdia a partida até os 30 minutos do segundo tempo, quando Kane apareceu para balançar as redes duas vezes e garantir a classificação da equipe às oitavas de final.

A seleção inglesa encontrou muitas dificuldades diante da marcação forte e organizada da RD Congo durante boa parte do confronto. Na reta final, porém, brilhou a estrela de Kane. O primeiro gol saiu em uma cabeçada firme após o atacante se desvencilhar da marcação. O goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o empate.

continua após a publicidade

Poucos minutos depois, Kane voltou a decidir. O centroavante recebeu de costas para o gol na entrada da área, fez o pivô, girou sobre a marcação e acertou um belo chute no ângulo, sem qualquer chance de defesa, decretando a virada inglesa.

Com os dois gols, Kane chegou a 13 tentos em Copas do Mundo e assumiu a sexta colocação na lista dos maiores artilheiros da história do torneio. O atacante inglês também ultrapassou Pelé, que encerrou a carreira com 12 gols em Mundiais.

continua após a publicidade

Maiores artilheiros das Copas

Lionel Messi (Argentina) - 19 gols Kylian Mbappé (França) - 18 gols; Miroslav Klose (Alemanha) - 16 gols; Ronaldo (Brasil) - 15 gols; Gerd Muller (Alemanha) - 14 gols; Harry Kane (Inglaterra) e Just Fontaine (França) - 13 gols; Pelé (Brasil) - 12 gols.

(Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.