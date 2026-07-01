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Quantos gols Harry Kane tem em Copas do Mundo?

Atacante inglês marcou duas vezes contra a RD Congo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
01/07/2026 15:21
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Harry Kane (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Harry Kane (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
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Kane voltou a ser decisivo para a Inglaterra na Copa do Mundo. O atacante marcou os dois gols da vitória de virada por 2 a 1 sobre a RD Congo, nesta segunda-feira (1) pela segunda fase do Mundial de 2026, e chegou a 13 gols na história das Copas do Mundo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Kane voltou a ser decisivo para a Inglaterra na Copa do Mundo. O atacante marcou os dois gols da vitória de virada por 2 a 1 sobre a RD Congo, nesta segunda-feira (1) pela segunda fase do Mundial de 2026, e chegou a 13 gols na história das Copas do Mundo.

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  • Harry Kane, autor de dois gols da classificação inglesa na Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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  • Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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  • Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo.

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    • Os gols do camisa 9 foram fundamentais para evitar a eliminação inglesa. A Inglaterra perdia a partida até os 30 minutos do segundo tempo, quando Kane apareceu para balançar as redes duas vezes e garantir a classificação da equipe às oitavas de final.

    A seleção inglesa encontrou muitas dificuldades diante da marcação forte e organizada da RD Congo durante boa parte do confronto. Na reta final, porém, brilhou a estrela de Kane. O primeiro gol saiu em uma cabeçada firme após o atacante se desvencilhar da marcação. O goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o empate.

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    Poucos minutos depois, Kane voltou a decidir. O centroavante recebeu de costas para o gol na entrada da área, fez o pivô, girou sobre a marcação e acertou um belo chute no ângulo, sem qualquer chance de defesa, decretando a virada inglesa.

    Com os dois gols, Kane chegou a 13 tentos em Copas do Mundo e assumiu a sexta colocação na lista dos maiores artilheiros da história do torneio. O atacante inglês também ultrapassou Pelé, que encerrou a carreira com 12 gols em Mundiais.

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  • Harry Kane, autor de dois gols da classificação inglesa na Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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  • Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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    • Maiores artilheiros das Copas

    1. Lionel Messi (Argentina) - 19 gols
    2. Kylian Mbappé (França) - 18 gols;
    3. Miroslav Klose (Alemanha) - 16 gols;
    4. Ronaldo (Brasil) - 15 gols;
    5. Gerd Muller (Alemanha) - 14 gols;
    6. Harry Kane (Inglaterra) e Just Fontaine (França) - 13 gols;
    7. Pelé (Brasil) - 12 gols.
    Harry Kane (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
    (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

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