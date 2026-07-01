Quantos gols Harry Kane tem em Copas do Mundo?
Atacante inglês marcou duas vezes contra a RD Congo
Kane voltou a ser decisivo para a Inglaterra na Copa do Mundo. O atacante marcou os dois gols da vitória de virada por 2 a 1 sobre a RD Congo, nesta segunda-feira (1) pela segunda fase do Mundial de 2026, e chegou a 13 gols na história das Copas do Mundo.
Os gols do camisa 9 foram fundamentais para evitar a eliminação inglesa. A Inglaterra perdia a partida até os 30 minutos do segundo tempo, quando Kane apareceu para balançar as redes duas vezes e garantir a classificação da equipe às oitavas de final.
A seleção inglesa encontrou muitas dificuldades diante da marcação forte e organizada da RD Congo durante boa parte do confronto. Na reta final, porém, brilhou a estrela de Kane. O primeiro gol saiu em uma cabeçada firme após o atacante se desvencilhar da marcação. O goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o empate.
Poucos minutos depois, Kane voltou a decidir. O centroavante recebeu de costas para o gol na entrada da área, fez o pivô, girou sobre a marcação e acertou um belo chute no ângulo, sem qualquer chance de defesa, decretando a virada inglesa.
Com os dois gols, Kane chegou a 13 tentos em Copas do Mundo e assumiu a sexta colocação na lista dos maiores artilheiros da história do torneio. O atacante inglês também ultrapassou Pelé, que encerrou a carreira com 12 gols em Mundiais.
Maiores artilheiros das Copas
- Lionel Messi (Argentina) - 19 gols
- Kylian Mbappé (França) - 18 gols;
- Miroslav Klose (Alemanha) - 16 gols;
- Ronaldo (Brasil) - 15 gols;
- Gerd Muller (Alemanha) - 14 gols;
- Harry Kane (Inglaterra) e Just Fontaine (França) - 13 gols;
- Pelé (Brasil) - 12 gols.
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