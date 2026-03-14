O Lance! apresenta os melhores palpites para Cruzeiro x Vasco, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto acontece neste domingo, 15 de março, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Cruzeiro x Vasco (15/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Vasco entra com boas possibilidades de marcar mais escanteios que o Cruzeiro. O recorte recente sustenta essa leitura, já que a equipe visitante tem conseguido superar seus adversários com frequência nesse fundamento, inclusive em jogos de maior exigência. Trata-se de um indicador relevante para a partida, sobretudo em um cenário em que o time tende a buscar jogo pelos lados e manter volume ofensivo suficiente para produzir tiros de canto em sequência.

Além disso, os números reforçam a competitividade do Gigante da Colina nesse mercado específico. Mesmo fora de casa, o Vasco apresenta média superior à do Cruzeiro em escanteios por jogo, o que fortalece a projeção de vantagem nesse quesito.

O Gigante da Colina marca muitos escanteios, em média 7,5 por jogo, e sofre 3,1 O Cruzeiro marca em média 6,8 escanteios por jogo e sofre 3,6 O Vasco tem tendência a marcar mais escanteios que o adversário, e fez isso em sete dos últimos dez jogos

Outros palpites para Cruzeiro x Vasco

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A segunda maior expectativa é pela vitória do Cruzeiro. A fase do Vasco é ruim, e a equipe venceu apenas duas das últimas dez partidas. Além disso, o histórico do confronto reforça o favoritismo do mandante, já que, nos duelos diretos, o Cruzeiro venceu quatro, empatou quatro e perdeu apenas duas vezes para o Vascão, recorte que indica superioridade do time da casa neste cenário.

Também há expectativa para um jogo com mais de 9,5 escanteios. Três dos últimos cinco jogos do Cruzeiro terminaram com essa linha superada. Além disso, nos confrontos diretos, a média de escanteios por partida nas últimas dez vezes em que as equipes se enfrentaram foi de 11,3, número que sustenta a projeção de um duelo com bom volume pelos lados do campo.

Por fim, o Cruzeiro deve entrar forte e tem boas chances de abrir o placar antes do Vasco. A equipe saiu na frente em nove dos últimos dez jogos, enquanto o Vasco sofreu o primeiro gol em cinco dos últimos seis duelos.

Análise e Forma dos Times

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro ocupa a última colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. No último compromisso válido pelo torneio, a equipe foi derrotada pelo Flamengo por 2 x 0 e, com isso, soma apenas dois pontos. Antes desse resultado, porém, havia passado quatro partidas sem perder, recorte que sustenta a expectativa de uma atuação mais competitiva diante do Vasco.

A má notícia para o torcedor está relacionada aos desfalques. Kaio Jorge ainda é dúvida, já que sofreu uma lesão no pé na partida passada. Fora do jogo, o Cruzeiro terá Cássio, goleiro titular, Lucas Romero e Bruno Rodrigues, todos no departamento médico.

Provável escalação do Cruzeiro: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian, Gerson e Matheus Pereira; Néiser Villarreal. Técnico: Tite

Vasco - Momento e escalação

O Vasco venceu o Palmeiras por 2 x 1 na partida passada e subiu para a 15ª posição, agora com quatro pontos. A equipe não vencia havia cinco jogos no tempo regulamentar e, por isso, precisava do resultado para recuperar a confiança da torcida e ganhar fôlego na tabela.

Há novidades entre os desfalques. Thiago Mendes ficará fora após receber o terceiro cartão amarelo na partida passada. Jair e Mateus Carvalho seguem no departamento médico.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Vegetti. Técnico: Renato Gaúcho

Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro x Vasco

O histórico recente entre Cruzeiro e Vasco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Cruzeiro e Vasco

27/09/2025 — Vasco da Gama 2 x 0 Cruzeiro (Brasileirão - Série A)

27/04/2025 — Cruzeiro 1 x 0 Vasco da Gama (Brasileirão - Série A)

29/09/2024 — Cruzeiro 1 x 1 Vasco da Gama (Brasileirão - Série A)

16/06/2024 — Vasco da Gama 0 x 0 Cruzeiro (Brasileirão - Série A)

22/11/2023 — Cruzeiro 2 x 2 Vasco da Gama (Brasileirão - Série A)

Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro e Vasco

O Gigante da Colina normalmente marca os cinco primeiros escanteios da partida e fez isso em 70% dos últimos dez compromissos O Cruzeiro venceu seis partidas, empatou duas e perdeu duas das últimas dez, com aproveitamento de 67% dos pontos disputados A média de escanteios somados das duas equipes na temporada atual é de 12,4 O Cruzeiro tem alta média de finalizações, com 14,6 por jogo O ataque do Vasco é inconsistente e, em oito partidas, marcou apenas uma vez ou não marcou

Comparação de Odds para Cruzeiro x Vasco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de levantar a taça:

Casa de Apostas Ambos marcam: sim Ambos marcam: não Betsson 1,78 1,92 Superbet 1,83 1,90 Betano 1,85 1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Cruzeiro x Vasco

Vasco marca mais escanteios (3,50 na Betsson) Cruzeiro vence (1,85 na Betsson) Mais de 9,5 Escanteios (1,72 na Superbet) Cruzeiro marca o 1º gol (1,65 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.