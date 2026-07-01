Após Denílson, outro comentarista deixa a Band e negocia com a Globo Comentarista anunciou saída de emissora nas redes sociais

Após Denílson, a Globo está prestes a anunciar um novo reforço vindo da concorrente Band. A emissora carioca negocia com o comentarista João Pedro Reis Sgarbi. O próprio profissional anunciou a saída da antiga empresa por meio de uma publicação nas redes sociais.

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A última participação do influenciador esportivo no programa "Jogo Aberto", apresentado por Renata Fan ocorreu na terça-feira (30). Ele estava no elenco da atração há cinco anos. Sua saída encerra um ciclo iniciado em 2021, quando o comentarista venceu um reality show criado para selecionar um novo talento para a atração da Band.

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De acordo com a apuração do site "F5", da Folha de São Paulo, as tentativas de renovação entre Band e Sgarbi começaram no mês anterior ao encerramento do vínculo, mas as negociações não evoluíram. Com o contrato encerrado, o comentarista está próximo da Globo.

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Globo busca reforço

O time responsável pela carreira de Sgarbi é o mesmo que representa Denílson, ex-jogador e comentarista, que deixou a Band para se juntar à Globo. Atualmente, ele tem participado das transmissões das partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo pela emissora.

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Se as conversas avançarem, ele pode integrar o time da GE TV a partir de julho. A decisão sobre o desfecho das tratativas ainda não foi anunciada.

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O comentarista acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ao longo dos cinco anos no Jogo Aberto, ganhou espaço nos debates ao lado de Renata Fan e ficou conhecido por comentar com frequência sobre o São Paulo, clube do qual é torcedor declarado.

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