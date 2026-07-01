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Após Denílson, outro comentarista deixa a Band e negocia com a Globo

Comentarista anunciou saída de emissora nas redes sociais

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 06:10
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Denílson analisou lance polêmico em Junior Barranquila x Palmeiras (Foto: Divulgação)
Denílson com uniforme da Globo (Foto: Divulgação)

Após Denílson, a Globo está prestes a anunciar um novo reforço vindo da concorrente Band. A emissora carioca negocia com o comentarista João Pedro Reis Sgarbi. O próprio profissional anunciou a saída da antiga empresa por meio de uma publicação nas redes sociais.

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    A última participação do influenciador esportivo no programa "Jogo Aberto", apresentado por Renata Fan ocorreu na terça-feira (30). Ele estava no elenco da atração há cinco anos. Sua saída encerra um ciclo iniciado em 2021, quando o comentarista venceu um reality show criado para selecionar um novo talento para a atração da Band.

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    De acordo com a apuração do site "F5", da Folha de São Paulo, as tentativas de renovação entre Band e Sgarbi começaram no mês anterior ao encerramento do vínculo, mas as negociações não evoluíram. Com o contrato encerrado, o comentarista está próximo da Globo.

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    Globo busca reforço

    O time responsável pela carreira de Sgarbi é o mesmo que representa Denílson, ex-jogador e comentarista, que deixou a Band para se juntar à Globo. Atualmente, ele tem participado das transmissões das partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo pela emissora.

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    Se as conversas avançarem, ele pode integrar o time da GE TV a partir de julho. A decisão sobre o desfecho das tratativas ainda não foi anunciada.

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    O comentarista acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ao longo dos cinco anos no Jogo Aberto, ganhou espaço nos debates ao lado de Renata Fan e ficou conhecido por comentar com frequência sobre o São Paulo, clube do qual é torcedor declarado.

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