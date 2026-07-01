Decisão de arbitragem em Inglaterra x RD Congo repercute: 'Se fosse a Argentina' Seleções estão se enfrentando nesta quarta-feira (01)

A Inglaterra vai sendo derrotada por 1 a 0 pela República Democrática do Congo no intervalo pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Após o gol de Brian Cipenga, marcado aos seis minutos do primeiro tempo, a seleção inglesa pressionou em busca do empate e protagonizou o principal lance da etapa inicial aos 42, quando Harry Kane caiu na área após disputa com o goleiro Lionel Mpasi.

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No entanto, a arbitragem analisou o lance com auxílio do VAR, mas optou por não marcar o pênalti, decisão que rapidamente repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.

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O lance aconteceu quando Kane recebeu lançamento em profundidade, driblou Mpasi e caiu após o contato com o goleiro. Apesar das reclamações dos ingleses, o árbitro manteve a decisão de campo e mandou o jogo seguir.

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Poucos minutos antes, a Inglaterra também havia pedido pênalti por um suposto toque de mão de Tuanzebe dentro da área, mas a arbitragem novamente entendeu que não houve infração.

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Veja o lance:

Harry Kane dive and the penalty claim pic.twitter.com/we5FWLlYup — A (@titiigoles) July 1, 2026

Nas redes sociais, a decisão dividiu opiniões, alguns internautas ironizaram falando que se fosse um lance parecido para a Argentina seria dado a favor, outros já afirmaram que o centroavante cavou o pênalti.

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Veja a repercussão:

Se esse contato no Harry Kane não for pênalti, não é em mais nenhum lugar do mundo. — Helmer (@helmerfreitas) July 1, 2026

Foi pênalti para a Inglaterra. O goleiro do Congo foi driblado pelo Harry Kane e impediu o Kane de concluir o drible. — Marcus Vinicius R. Sampaio (@MarcusReis87) July 1, 2026

Esse pênalti no Harry Kane entra NAQUELA CATEGORIA de pênalti que só seria marcado PRA UM TIME e sendo sofrido por UM ÚNICO JOGADOR! — Cesinha (@crvgcesinha) July 1, 2026

Foi MUITO pênalti no Harry Kane, juizão assalto os cara — Wlˢᶜᶦ (@jrwilliamx) July 1, 2026

Harry Kane se jogou e não foi pênalti, mas se fosse um certo jogador e uma certa seleção, teria dado pênalti na hora — Mônica (@eiimonica_) July 1, 2026

Confronto define possível rival brasileiro

O chaveamento do Mundial coloca Brasil e Noruega do mesmo lado em que estão México, Inglaterra e República Democrática do Congo. O vencedor do duelo entre ingleses e congoleses enfrentará o México nas oitavas de final.

Veja o chaveamento da Copa do Mundo após jogos desta terça-feira (30)

Dessa forma, caso elimine a Noruega, a Seleção Brasileira terá pela frente nas quartas de final o vencedor de México x Inglaterra ou República Democrática do Congo. Por isso, o confronto desta quarta-feira é acompanhado de perto pelos brasileiros, já que ajudará a definir um possível adversário na sequência da Copa do Mundo.

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