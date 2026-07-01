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Decisão de arbitragem em Inglaterra x RD Congo repercute: 'Se fosse a Argentina'

Seleções estão se enfrentando nesta quarta-feira (01)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 14:08
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Harry Kane durante reclamação de pênalti em Inglaterra x RD Congo. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Harry Kane durante reclamação de pênalti em Inglaterra x RD Congo. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A Inglaterra vai sendo derrotada por 1 a 0 pela República Democrática do Congo no intervalo pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026Após o gol de Brian Cipenga, marcado aos seis minutos do primeiro tempo, a seleção inglesa pressionou em busca do empate e protagonizou o principal lance da etapa inicial aos 42, quando Harry Kane caiu na área após disputa com o goleiro Lionel Mpasi.

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    No entanto, a arbitragem analisou o lance com auxílio do VAR, mas optou por não marcar o pênalti, decisão que rapidamente repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.

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    O lance aconteceu quando Kane recebeu lançamento em profundidade, driblou Mpasi e caiu após o contato com o goleiro. Apesar das reclamações dos ingleses, o árbitro manteve a decisão de campo e mandou o jogo seguir.

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    Poucos minutos antes, a Inglaterra também havia pedido pênalti por um suposto toque de mão de Tuanzebe dentro da área, mas a arbitragem novamente entendeu que não houve infração.

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    Veja o lance:

    Nas redes sociais, a decisão dividiu opiniões, alguns internautas ironizaram falando que se fosse um lance parecido para a Argentina seria dado a favor, outros já afirmaram que o centroavante cavou o pênalti.

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    Veja a repercussão:

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    Dessa forma, caso elimine a Noruega, a Seleção Brasileira terá pela frente nas quartas de final o vencedor de México x Inglaterra ou República Democrática do Congo. Por isso, o confronto desta quarta-feira é acompanhado de perto pelos brasileiros, já que ajudará a definir um possível adversário na sequência da Copa do Mundo.

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