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O Flamengo teve uma atuação brilhante na fase de grupos da Libertadores, o que lhe garantiu a melhor campanha geral e, consequentemente, o direito de decidir os confrontos eliminatórios em casa até uma eventual final. Agora, encerrada a primeira fase do torneio, o time de Leonardo Jardim terá o Cruzeiro pela frente. O que a equipe carioca pode tirar de lição da campanha para encarar a Raposa? O Lance! analisa com você.

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Campanha do Flamengo na fase de grupos da Libertadores 2026

O Flamengo iniciou a fase de grupos da Libertadores com duas vitórias importantes. Fora de casa, estreou com um triunfo por 2 a 0 sobre o Cusco, com gols dos ídolos Arrascaeta e Bruno Henrique. Na rodada seguinte, no Maracanã, venceu o Independiente Medellín por 4 a 1. Mais uma vez, os atacantes balançaram as redes, assim como Pedro e Lucas Paquetá.

Empate amargo em La Plata

A segunda partida do Rubro-Negro como visitante na fase inicial da Libertadores foi diante de um velho, mas nem tanto, conhecido. Adversários nas quartas de final da edição anterior, Flamengo e Estudiantes voltaram a se enfrentar. Em La Plata, na Argentina, o time de Jardim empatou por 1 a 1. O confronto, aliás, ficou marcado pelas jogadas consideradas desleais da equipe argentina.

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— Se o jogo tem agressividade no sentido leal, eu concordo, gosto desse tipo de partida. Mas houve muitas atitudes desleais hoje, principalmente a tesoura. Graças a Deus, eu não estava com o pé totalmente no chão, senão poderia ter sido uma lesão grave. O árbitro deu apenas cartão amarelo e não foi ao VAR revisar o lance — disse Emerson Royal após a partida.

Foi justamente nesse jogo que Arrascaeta fraturou a clavícula direita.

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Vitória por W.O. na Colômbia

A partida contra o Independiente Medellín, na Colômbia, foi marcada por muita confusão dentro e fora de campo. Desde a entrada das equipes no gramado, torcedores da equipe mandante protestaram contra a má fase do clube, direcionando críticas a um dos acionistas, além de outros alvos, como a própria Conmebol.

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Com poucos minutos de bola rolando, o jogo foi paralisado por falta de segurança, e os jogadores retornaram aos vestiários. Posteriormente, a partida foi cancelada.

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Torcedores do Independiente Medellín em protesto em jogo contra o Flamengo pela Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA/AFP)

Apesar das evidências da responsabilidade do clube colombiano pelos incidentes, a Conmebol precisou aguardar os prazos previstos no regulamento para analisar o caso e oficializar a punição. Diante desse cenário, e após os resultados da rodada seguinte, o Flamengo foi declarado vencedor por W.O.

Triunfo sobre o Estudiantes e melhor campanha confirmada

Antes mesmo da definição oficial do resultado da quarta rodada, o Flamengo entrou em campo para enfrentar o Estudiantes no Maracanã. Com gol de Pedro, venceu por 1 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final.

Na rodada seguinte, o Rubro-Negro bateu o Cusco por 3 a 0 e, beneficiado por outros resultados, confirmou a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.

Cusco 0 x 2 Flamengo

Flamengo 4 x 1 Independiente Medellín

4 x 1 Independiente Medellín Estudiantes 1 x 1 Flamengo

Independiente Medellín 0 x 3 Flamengo (W.O.)

(W.O.) Flamengo 1 x 0 Estudiantes

1 x 0 Estudiantes Flamengo 3 x 0 Cusco

Duelo das oitavas com o Cruzeiro vai além das quatro linhas

Além de reunir dois dos elencos mais fortes do continente, o confronto entre Flamengo e Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores também terá ingredientes extras que tornam o duelo ainda mais especial. As partidas colocarão frente a frente personagens que deixaram seus ex-clubes em meio a turbulências: Leonardo Jardim e Gerson.

➡️ Gerson e Jardim reencontram ex-clubes em Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores

Pelo lado do treinador, o duelo marcará mais um reencontro com o Cruzeiro, clube que comandou em 2025. Em março deste ano, inclusive, ele já esteve do outro lado dos cruzeirenses na vitória do Flamengo por 2 a 0, com gols de Pedro e Carrascal.

Com Gerson, a situação foi semelhante. No entanto, por a partida ter sido disputada no Maracanã, o volante viveu um ambiente ainda mais hostil. Desde o início do confronto, foi alvo de vaias e xingamentos da torcida cruzeirense. Dentro de campo, também teve uma atuação abaixo das expectativas. Marcão, pai e empresário do jogador, igualmente foi alvo de ataques.

Gerson em Flamengo x Cruzeiro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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A partida terminou, inclusive, com confusão nas arquibancadas. No Setor Sul, que recebeu torcedores das duas equipes, rubro-negros e cruzeirenses entraram em confronto. Durante o tumulto, alguns torcedores mineiros arremessaram cadeiras em direção aos flamenguistas que estavam no setor inferior.

➡️ Flamengo x Cruzeiro termina com confusão entre torcedores no Maracanã

Confusão entre torcedores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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O que esperar do confronto dentro de campo?

Pela qualidade e pelo valor de mercado dos elencos, Flamengo e Cruzeiro prometem protagonizar dois grandes jogos. A partida de ida está marcada para o dia 12 de agosto, em Belo Horizonte. Uma semana depois, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Rio de Janeiro, valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

Quais lições o Flamengo precisa tirar para os dois jogos?

O fator casa, sem dúvida, será um trunfo importante para o Flamengo na busca pela classificação. Na fase de grupos, o Rubro-Negro venceu os três jogos disputados no Maracanã e marcou oito gols. Além disso, a equipe leva como aprendizado a necessidade de estar preparada para confrontos físicos e de alta intensidade, como ocorreu no empate diante do Estudiantes, em La Plata.

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