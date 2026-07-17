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Gol de Bruno Henrique em Flamengo x Olimpia choca torcedores: 'Incrível'

Atacante balançou as redes em amistoso

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 21:04
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Bruno Henrique em ação durante Flamengo x Olimpia
Bruno Henrique em ação durante Flamengo x Olimpia (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo venceu o primeiro tempo do confronto contra o Olimpia por 3 a 1, nesta sexta-feira (17), no Mané Garrincha, em Brasília. O atacante Bruno Henrique foi um dos responsáveis por um dos gols do Rubro-Negro.

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    O lance do camisa 27 aconteceu aos 45 minutos. Na ocasião, o atacante recebeu pela ponta esquerda, cortou para dentro e foi feliz ao acertar um chute que parou na gaveta do gol adversário. O goleiro Gastón Olveira não teve chances de defesa.

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    ➡️ Veja gols em Flamengo x Olimpia: Bruno Henrique faz o terceiro

    Nas redes sociais, torcedores do Flamengo enlouqueceram com a jogada de Bruno Henrique. Veja a repercussão abaixo:

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