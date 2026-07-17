Gol de Bruno Henrique em Flamengo x Olimpia choca torcedores: 'Incrível'
Atacante balançou as redes em amistoso
O Flamengo venceu o primeiro tempo do confronto contra o Olimpia por 3 a 1, nesta sexta-feira (17), no Mané Garrincha, em Brasília. O atacante Bruno Henrique foi um dos responsáveis por um dos gols do Rubro-Negro.
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O lance do camisa 27 aconteceu aos 45 minutos. Na ocasião, o atacante recebeu pela ponta esquerda, cortou para dentro e foi feliz ao acertar um chute que parou na gaveta do gol adversário. O goleiro Gastón Olveira não teve chances de defesa.
➡️ Veja gols em Flamengo x Olimpia: Bruno Henrique faz o terceiro
Nas redes sociais, torcedores do Flamengo enlouqueceram com a jogada de Bruno Henrique. Veja a repercussão abaixo:
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Gol não— Flafestejar (@flafestejar) July 17, 2026
GOLAÇO!! pic.twitter.com/klUpth6pH2
BRUNO HENRIQUE MEU DEUS— Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) July 17, 2026
BRUNO HENRIQUE INCRIVEEEEEEEL!!!— Jornal do Fla - Notícias do Mundo Rubro-Negro (@sitejornaldofla) July 17, 2026
O PAI DO OLIMPIA, FILHO!!!
QUE GOLAÇO DO BRUNO HENRIQUE!!— MatheusFla (@_matheusfla) July 17, 2026
"Ain, o Bruno Henrique não serve mais pro Flamengo.."— FlamenGOL (@FlamenGOL_81) July 17, 2026
Pega o Bruno Henrique fazendo um golaço hoje. IDOLO ETERNO!! pic.twitter.com/SF3VyGTE59
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