logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Veja gol em Flamengo x Olimpia: Paraguaios abrem o placar

Amistoso é disputado em Brasília

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 20:23
Favorite o Lance! no Google
jogadores do Olimpia abraçados contra o Flamengo
Flamengo faz o último amistoso antes do retorno ao Brasileirão (Foto: Reprodução)

Flamengo e Olimpia se enfrentam nesta sexta-feira (17) em partida amistosa antes do retorno do rubro-negro ao calendário oficial do futebol brasileiro. O jogo é disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília e teve início às 20h (de Brasília).

  • Atlético-MG e Flamengo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro

    Atlético-MG alfineta o Flamengo em publicação; veja

    Futebol Nacional
    Há 21 horas
  • BAP durante entrevista à Flamengo TV

    Flamengo aciona agência contra venda da SAF do Vasco

    Futebol Nacional
    Há 1 dia

    • ➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

    O primeiro gol do jogo veio aos seis minutos de jogo nos pés de Eduardo Delmás. Após arremate de Romeo Benítez, que invadiu a área e finalizou cruzado, Rossi espalmou e o camisa 20 completou para o fundo das redes.

    continua após a publicidade

    Confira o gol da partida:

  • Lionel Messi, da Argentina, em evento antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Messi manda recado para Yamal antes da final: 'Impedir o melhor jogo dele'

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 minutos
  • Arte de onde assistir de França x Inglaterra

    França x Inglaterra: onde assistir à disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 6 horas
  • Técnico da Espanha, Luís de la Fuente, antes da final da Copa do Mundo com a Argentina

    Técnico da Espanha diz que aceita perder final de Copa se chegar a ela todos os anos

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos
    • José Boto, diretor do Flamengo, na beira do campo
    Equipes se enfrentam em Brasília (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    Jorginho abre o jogo sobre interesse do Monaco e garante permanência no Flamengo

    Antes do amistoso do Flamengo em Brasília contra o Olimpia, Jorginho colocou fim aos rumores que o ligavam ao Monaco, da França. Nos últimos dias, surgiu a informação de que Filipe Luís, novo técnico da equipe francesa, teria entrado em contato com o meia para tentar convencê-lo a deixar o Rubro-Negro e se transferir para o futebol europeu. Isso, entretanto, não vai acontecer.

    Durante um evento de tênis no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o jogador rubro-negro confirmou que conversou com o ex-companheiro de clube, mas garantiu que a conversa aconteceu em tom de amizade e reforçou que permanecerá no Flamengo.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    — Vai ser feliz no Mônaco assim como foi no Flamengo, por tudo o que ele estuda, pelo o que ele é. Acredito que tem tudo para brilhar — disse Jorginho, em entrevista à ge TV.

    Na sequência, ao ser questionado se Filipe Luís tentaria levá-lo para o Monaco, Jorginho respondeu em tom bem-humorado.

    — Tá doido, quer me mandar embora? A gente teve conversa, até como amigo. Não, tô no Flamengo. Tá doido? (risos)

    Fim da novela: Jorginho fica no Flamengo!

    A declaração encerra as especulações sobre uma possível saída do meia, que segue nos planos do Flamengo para a sequência da temporada. Apesar da boa relação com Filipe Luís, construída durante o período em que trabalharam juntos no clube carioca, Jorginho deixou claro que seu foco permanece no Rubro-Negro.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    José Boto, diretor do Flamengo, na beira do campo

    Flamengo

    AO VIVO: Flamengo x Olimpia; acompanhe em tempo real

    Há 55 minutos
    Estádio Mané Garrincha, em brasília

    Flamengo

    Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para amistoso contra o Olimpia

    Há 1 hora
    Pulgar com a taça do Brasileirão conquistada pelo Flamengo

    Flamengo

    Multa baixa de Pulgar liga alerta no Flamengo em meio a interesse do exterior

    Há 1 hora
    Zé Lucas jogando pelo Sport na Ilha do Retiro

    Futebol Nacional

    Flamengo e Cruzeiro disputam joia do Sport; europeus também estão de olho

    Há 3 horas
    Lionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina

    Flamengo

    Flamengo tem otimismo por Almada, que decidirá futuro após a final da Copa

    Há 3 horas
    Jogadores do Flamengo posam juntos para comemorar vitória do Rubro-Negro sobre o Lausanne-Sport em amistoso disputado em Portugal

    Flamengo

    Com novidade, Flamengo divulga relacionados para amistoso contra o Olimpia

    Há 8 horas
    Mais LANCE!
    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Do Flamengo ao Palmeiras: joia dispensada por indisciplina brilha contra o Corinthians

    Bruno Henrique aponta para o céu em comemoração de gol do Flamengo contra o Olimpia

    Flamengo reencontra Olimpia no último teste antes do retorno oficial

    Thiago Silva em ação com uniforme branco do Fluminense no Maracanã

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (17/07/2026)

    Jorginho Flamengo

    Jorginho abre o jogo sobre interesse do Monaco e garante permanência no Flamengo

    Atlético-MG e Flamengo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro

    Atlético-MG alfineta o Flamengo em publicação; veja

    Onde assistir de Flamengo x Olimpia

    Flamengo x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    BAP durante entrevista à Flamengo TV

    Flamengo aciona agência contra venda da SAF do Vasco

    José Boto e Filipe Luís conversam durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu

    Boto é sincero sobre interesse do Monaco de Filipe Luís em jogadores do Flamengo: 'Não temo'

    Telão do Maracanã com escudos de Flamengo e Cruzeiro

    Flamengo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro pela Libertadores

    CT Ninho do Urubu, do Flamengo

    Flamengo tem retorno de trio da Seleção Brasileira

    João Gomes sorri e aponta para a foto com o dedo indicador usando a camisa amarela do Wolverhampton

    João Gomes acerta com novo clube, e Flamengo lucrará quantia milionária

    Raul, ídolo do Flamengo, em reabertura do museu

    Raul Plassmann compara gerações e diz que ser ídolo no futebol ficou mais fácil

    Jogadores do Flamengo no amistoso contra o Benfica

    Flamengo transmite amistoso contra o Olimpia para o Brasil e exterior; veja os detalhes