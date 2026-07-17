Veja gol em Flamengo x Olimpia: Paraguaios abrem o placar Amistoso é disputado em Brasília

Flamengo e Olimpia se enfrentam nesta sexta-feira (17) em partida amistosa antes do retorno do rubro-negro ao calendário oficial do futebol brasileiro. O jogo é disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília e teve início às 20h (de Brasília).

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O primeiro gol do jogo veio aos seis minutos de jogo nos pés de Eduardo Delmás. Após arremate de Romeo Benítez, que invadiu a área e finalizou cruzado, Rossi espalmou e o camisa 20 completou para o fundo das redes.

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Confira o gol da partida:

Equipes se enfrentam em Brasília (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Jorginho abre o jogo sobre interesse do Monaco e garante permanência no Flamengo

Antes do amistoso do Flamengo em Brasília contra o Olimpia, Jorginho colocou fim aos rumores que o ligavam ao Monaco, da França. Nos últimos dias, surgiu a informação de que Filipe Luís, novo técnico da equipe francesa, teria entrado em contato com o meia para tentar convencê-lo a deixar o Rubro-Negro e se transferir para o futebol europeu. Isso, entretanto, não vai acontecer.

Durante um evento de tênis no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o jogador rubro-negro confirmou que conversou com o ex-companheiro de clube, mas garantiu que a conversa aconteceu em tom de amizade e reforçou que permanecerá no Flamengo.

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— Vai ser feliz no Mônaco assim como foi no Flamengo, por tudo o que ele estuda, pelo o que ele é. Acredito que tem tudo para brilhar — disse Jorginho, em entrevista à ge TV.

Na sequência, ao ser questionado se Filipe Luís tentaria levá-lo para o Monaco, Jorginho respondeu em tom bem-humorado.

— Tá doido, quer me mandar embora? A gente teve conversa, até como amigo. Não, tô no Flamengo. Tá doido? (risos)

Fim da novela: Jorginho fica no Flamengo!

A declaração encerra as especulações sobre uma possível saída do meia, que segue nos planos do Flamengo para a sequência da temporada. Apesar da boa relação com Filipe Luís, construída durante o período em que trabalharam juntos no clube carioca, Jorginho deixou claro que seu foco permanece no Rubro-Negro.

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