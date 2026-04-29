Flamengo empata com Estudiantes em jogo marcado por polêmicas de arbitragem; dê suas notas

Flamengo e Estudiantes (ARG) empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (29), pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. No Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, Luiz Araújo abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Carrillo deixou tudo igual. O confronto foi marcado por polêmicas de arbitragem e muitas reclamações por parte da equipe brasileira. Com o resultado, o time de Leonardo Jardim chegou aos sete pontos, no topo da classificação.

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Como foi Estudiantes x Flamengo

Com um início de jogo bastante acirrado, o Flamengo teve uma perda importante aos 16 minutos. Após dividida com Piovi, Arrascaeta, que sofreu uma fratura na clavícula direita, precisou ser substituído por Carrascal. Aos 32 minutos, Luiz Araújo abriu o placar para o Rubro-Negro. Após passe de Bruno Henrique, o atacante empurrou a bola para o fundo da rede.

Comemoração de Luiz Araújo em Estudiantes x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Segundo tempo tem gol do Estudiantes e polêmicas

O Flamengo teve duas chances de ampliar o marcador logo no início do segundo tempo, mas Muslera defendeu os chutes de Bruno Henrique e Luiz Araújo. No lance seguinte, Carrillo deixou tudo igual. A segunda etapa contou com lances polêmicos de arbitragem, gerando muita reclamação por parte dos brasileiros. No total, foram seis cartões amarelos e dois vermelhos (expulsões dos técnicos Medina e Jardim).

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A jogada que mais impactou o resultado foi a que contou com os gols perdidos por Luiz Araújo e Bruno Henrique quando o Flamengo vencia por 1 a 0. Afinal, foi no lance seguinte que Carrillo deixou tudo igual e frustrou os brasileiros na Argentina.

Deu aula 🏅

Assim como em 2025, o principal destaque do Flamengo em La Plata foi Rossi. Ele salvou, já nos acréscimos, o que seria o gol da vitória do Estudiantes. O goleiro também foi importante em outros lances da partida.

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Ei, juiz! 📣

O árbitro Piero Maza ouviu muitas reclamações dos jogadores do Flamengo na partida. Os rubro-negros ficaram na bronca pela não marcação de um pênalti e a não expulsão de Farías.

Não vou ver isso sozinho 😱

O lance que mais decepcionou os torcedores do Flamengo foi a finalização de Bruno Henrique na jogada que antecedeu o gol do Estudiantes. O camisa 27 poderia ter encaminhado a vitória rubro-negra em La Plata.

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✅ Ficha técnica

ESTUDIANTES 🆚 FLAMENGO

Libertadores - 3ª rodada da fase de grupos

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

🥅 Gols: Luiz Araújo, 32'/1°T (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Tomás Palacios, Facundo Farias, Tiago Palacios, Neves e Piovi (EST); Royal (FLA)

🟥 Cartões vermelhos: Alexander Medina (EST); Leonardo Jardim (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)

Fernando Muslera; Meza (Aguirre), González Pírez, Tomás Palacios e Benedetti; Amondarain, Neves e Ezequiel Piovi; Tiago Palacios (Alexis Castro), Facundo Farias (Cetré) e Carrillo (Gaich).

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Plata), Samuel Lino (Saúl) e Bruno Henrique (Pedro).

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🟨 Arbitragem

🟨Arbitragem: Piero Maza (CHI)

🚩Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

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