Flamengo se impõe na altitude e vence o Cusco na estreia pela Libertadores

O Flamengo estreou na Libertadores de 2026 com vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC nesta quarta-feira (8), no estádio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.350 metros acima do nível do mar. Bruno Henrique e Arrascaeta fizeram os gols da partida, ambos no segundo tempo.

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➡️ Veja gols em Cusco x Flamengo: Bruno Henrique e Arrascaeta marcam

Com o resultado, o atual campeão inicia a nova campanha na liderança do Grupo A, com os primeiros três pontos somados. Independiente Medellin-COL e Estudiantes-ARG, que completam a chave, ficaram no empate por 1 a 1 também nesta noite.

Cusco x Flamengo: como foi o jogo?

O Flamengo controlou as ações no primeiro tempo contra o Cusco e criou as principais chances, mas não abriu o placar. A equipe manteve a posse de bola e encontrou espaços diante de uma marcação mais recuada dos peruanos.

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O time brasileiro teve dificuldades na troca de passes em alguns momentos, mas conseguiu chegar ao ataque com mais frequência. Lucas Paquetá arriscou finalizações de média distância e levou perigo em três oportunidades. O Rubro-Negro encerrou a etapa inicial mais próximo do gol.

Na volta do intervalo, o cenário se manteve o mesmo, com o Flamengo propondo mais o jogo. A recompensa veio aos 14 minutos da segunda etapa: Ayrton Lucas recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear no cantinho e abrir o placar para o atual campeão da América.

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Cinco minutos depois, o Rubro-Negro levou um susto. Manzaneda recebeu lançamento, invadiu a área e driblou Léo Pereira antes de cruzar para Ruidias. O lateral apareceu livre na segunda trave para empatar a partida. Contudo, o VAR anulou o gol após revisão de impedimento milimétrico.

Já nos acréscimos, Arrascaeta — que havia entrado há pouco — puxou contra-ataque e acionou Luiz Araújo, que bateu para defesa de Diaz. No rebote, o uruguaio finalizou duas vezes até balançar a rede e decretar a vitória rubro-negra em Cusco.

Bruno Henrique comemora gol do Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O que vem por aí?

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (11) e encara o Fluminense no Maracanã, em clássico válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Na quinta-feira (16), o Rubro-Negro volta as atenções para a Libertadores e recebe o Independiente Medellín, pela segunda rodada do Grupo A.

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✅ FICHA TÉCNICA

CUSCO FC 0 X 2 FLAMENGO

1ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER);

⚽ Gols: Bruno Henrique, aos 14'/2ºT (0-1); Arrascaeta, aos 47'/2ºT (0-2);

🟨 Cartões amarelos: Fuentes e Manzaneda (CUS);

🟥 Cartões vermelhos: -

👥 ESCALAÇÕES

CUSCO FC (Técnico: Alejandro Orfila)

Diaz; Ruidías, Fuentes, Ampuero e Bolívar (Zevallos); Colitto (Manzaneda), Valenzuela, Soto (Colman) e Silva (Herrera); Carabajal (Tévez) e Callejo.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De la Cruz (Léo Ortiz) e Lucas Paquetá (Arrascaeta); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Pedro) e Gonzalo Plata.

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR)

🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Cuevas (PAR)

🖥️ VAR: Fernando López (PAR)

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