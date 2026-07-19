Alex Sandro renova contrato com o Flamengo até 2027; veja detalhes Jogador de 35 anos comemorou a extensão do vínculo e segue como uma das peças de destaque do elenco

O Flamengo oficializou, na manhã deste domingo (19), a renovação de contrato de Alex Sandro. O lateral-esquerdo de 35 anos, que estava na Copa do Mundo com a Seleção, ampliou seu vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2027.

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Prestes a completar dois anos de clube, o camisa 26 consolida sua permanência após se tornar uma das principais lideranças do elenco. Desde sua chegada, Alex Sandro disputou 78 partidas, marcou um gol e distribuiu duas assistências.

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Além do desempenho em campo, o defensor coleciona títulos importantes pelo Flamengo. Ao longo de sua trajetória no clube, conquistou oito troféus: dois Campeonatos Cariocas, uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, um Dérbi das Américas da FIFA e uma Copa Challenger da FIFA.

Alex Sandro celebra permanência no Flamengo

Após a assinatura do novo contrato, Alex Sandro comemorou a renovação e destacou a rápida adaptação da família ao Rio de Janeiro como um dos fatores que influenciaram sua decisão de seguir no clube.

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- Esses dois anos foram muito especiais. Passaram rápido, porque a vida dentro do Flamengo é muito dinâmica e estamos sempre focados em trabalhar e buscar novos objetivos. Minha família também se adaptou muito bem ao Rio de Janeiro, estamos felizes, e isso teve um peso importante na decisão pela renovação. Estou muito feliz por seguir neste grande clube e continuar brigando por títulos - declarou.

Flamengo destaca liderança do lateral

Além da renovação, o Flamengo, por meio de José Boto, diretor de futebol, ressaltou a importância de Alex Sandro para o ambiente do elenco. O clube destacou que a decisão pela extensão do vínculo não foi motivada apenas pelo desempenho técnico do jogador, mas também pela liderança exercida diariamente no grupo.

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- Além da qualidade técnica e da importância tática que o Alex Sandro tem para a equipe, existe um aspecto que muitas vezes não aparece para quem vê apenas o jogo. Ele é uma referência para o elenco, um jogador que transmite experiência, ajuda a manter o grupo unido e sabe lidar com os momentos mais difíceis da temporada. Quando decidimos pela renovação, levamos tudo isso em consideração, porque a importância dele vai muito além do que acontece dentro de campo - diz o texto.