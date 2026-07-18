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Análise: Flamengo fecha intertemporada em alta e deixa ótimos sinais para a sequência

Invicto nos quatro amistosos, Rubro-Negro encerra preparação com Samuel Lino em alta e jovens ganhando espaço

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 07:00
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O Flamengo encerrou a intertemporada com uma vitória por 4 a 2 sobre o Olimpia, em Brasília. O resultado confirmou a invencibilidade da equipe nos quatro amistosos disputados (três vitórias e um empate), mas o maior saldo positivo vai muito além dos placares. Leonardo Jardim utilizou o período para testar formações, rodar praticamente todo o elenco e colher respostas importantes antes da retomada do Brasileirão e da Libertadores.

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    • Se havia dúvidas sobre quem poderia ganhar espaço ou como a equipe se comportaria após semanas de treinamento, elas diminuíram bastante. Samuel Lino se consolidou como um dos protagonistas do time, jovens da base aproveitaram as oportunidades e o treinador ganhou novas alternativas para um segundo semestre que promete ser desgastante.

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    Samuel Lino vira protagonista no Flamengo

    Se alguém saiu da intertemporada em outro patamar, esse jogador foi Samuel Lino. O atacante participou diretamente de sete dos dez gols marcados pelo Flamengo nos amistosos: foram dois gols e cinco assistências, participação em 70% dos gols da equipe.

    Mais importante do que os números foi a mudança de função promovida por Leonardo Jardim. O treinador deixou de utilizá-lo apenas como um ponta aberto e passou a dar liberdade para atuar por dentro, como um meia ofensivo, aproximando-se de Pedro e participando muito mais da construção das jogadas.

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    • O resultado apareceu rapidamente. Contra River Plate e Benfica distribuiu assistências. Diante dos portugueses, além de marcar um gol, foi eleito o melhor jogador em campo. No encerramento da preparação, diante do Olimpia, distribuiu três assistências e foi novamente o principal nome do ataque.

    A sensação deixada é clara: Jardim potencializou Samuel Lino e encontrou uma nova forma de explorar um dos jogadores mais talentosos do elenco.

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    Samuel Lino em amistoso do Flamengo
    Samuel Lino em amistoso do Flamengo na intertemporada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Lorran transforma incerteza em oportunidade

    Poucos jogadores tinham tanto a provar quanto Lorran. Depois de um empréstimo discreto ao Pisa, da Itália, o meia retornou ao Flamengo sem espaço garantido e até com possibilidade de uma nova saída. A intertemporada mudou esse cenário.

    Em Portugal, entrou bem contra o River Plate, marcou diante do Lausanne-Sport e mostrou qualidade para atuar em espaços curtos, uma de suas principais características. Contra o Olimpia, fez sua atuação mais completa.

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    Cobrou falta na cabeça de Pedro, criou jogadas ao lado de Samuel Lino, marcou um gol, roubou a bola que originou a assistência para Bruno Henrique e ainda participou das principais ações ofensivas da equipe. O desempenho rendeu elogios públicos de Leonardo Jardim.

    "É um jogador que está a crescer na equipe dentro do nosso planejamento."

    Lorran e Evertton Araújo em jogo do Flamengo
    Lorran e Evertton Araújo em jogo do Flamengo contra o Olimpia (Foto: Adriano Fontes)

    Ainda não existe uma definição sobre sua permanência definitiva no elenco, mas a impressão deixada é que Lorran ganhou uma nova oportunidade de escrever sua história no Flamengo.

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    Wallace Yan mostra amadurecimento

    Outra resposta importante veio com Wallace Yan. Depois de um período turbulento por episódios de indisciplina, o atacante utilizou a intertemporada para mostrar evolução dentro e fora de campo. Marcou contra Lausanne-Sport e Benfica, voltou a participar bem diante do Olimpia e mostrou uma postura muito mais madura nas partidas.

    Além da qualidade técnica, Wallace aparece hoje como uma alternativa real para o setor ofensivo e pode ser uma solução interna para dividir minutos com Pedro ao longo da temporada.

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    Wallace Yan com o Troféu do Algarve após vitória do Flamengo sobre o Benfica
    Wallace Yan com o Troféu do Algarve após vitória do Flamengo sobre o Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Johnny confirma que pode ser opção

    Nem mesmo a falha que originou o segundo gol do Olimpia apaga o saldo positivo de Johnny. Sem Ayrton Lucas durante boa parte da preparação, o jovem lateral aproveitou a sequência de oportunidades e mostrou personalidade.

    Foi seguro defensivamente, participou bem da construção das jogadas e demonstrou inteligência para entender quando atacar ou fechar espaços. Contra o Benfica, iniciou a jogada do segundo gol com uma arrancada que chamou atenção da comissão técnica. Jardim também fez questão de elogiá-lo durante a intertemporada.

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    "É um jogador de futuro, tem condições de se tornar um grande lateral."

    Emerson Royal deixa boa impressão

    Emerson Royal também terminou a preparação valorizado. Sem grandes números, mostrou intensidade e competitividade. Sua atuação mais consistente aconteceu diante do Benfica, mas mesmo contra o Olimpia mostrou personalidade, participou dos duelos e confirmou que pode disputar posição rapidamente.

    Johnny e Emerson Royal em ação no amistoso do Flamengo contra Lausanne-Sport
    Johnny e Emerson Royal em ação no amistoso do Flamengo contra Lausanne-Sport (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Bruno Henrique lidera pelo exemplo

    Se Samuel Lino foi o principal destaque técnico da intertemporada, Bruno Henrique foi o retrato da intensidade que Leonardo Jardim exige da equipe.

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    Mesmo aos 35 anos, o atacante tratou cada amistoso como se fosse uma decisão de Brasileirão ou Libertadores. Competiu em todas as disputas, pressionou adversários, cobrou companheiros, reclamou com a arbitragem, provocou a torcida do River Plate e, contra o Benfica, chegou até a cometer um pênalti por excesso de vontade ao voltar para marcar.

    Contra o Olimpia, foi premiado com um golaço de fora da área, no ângulo, coroando uma preparação em que exerceu seu papel de capitão muito além da faixa no braço. A postura do camisa 27 passa uma mensagem importante aos mais jovens do elenco: intensidade não se negocia. Se uma das maiores referências da história recente do Flamengo mantém esse nível de entrega em amistosos, dificilmente um garoto deixará de seguir o exemplo.

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    Bruno Henrique comemora gol do Flamengo com Lorran
    Bruno Henrique comemora gol do Flamengo com Lorran (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    As boas notícias não param por aí

    Outros jogadores também aproveitaram bem a preparação. Pedro marcou apenas um gol nos amistosos, mas participou ativamente da construção ofensiva. Contra o Olimpia deixou Samuel Lino na cara do gol com um toque de calcanhar, criou boas oportunidades, quase marcou uma cavadinha e participou diretamente do quarto gol ao fazer um corta-luz para Luiz Araújo.

    Joshua também entrou bem sempre que foi acionado, enquanto João Victor correspondeu nas oportunidades recebidas.

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    Leonardo Jardim também sai fortalecido

    Outro personagem que deixa a intertemporada em alta é Leonardo Jardim. O treinador aproveitou o período para fazer exatamente o que se espera de uma preparação: testar alternativas, distribuir minutos e aumentar a competitividade interna. Em vez de apostar apenas nos jogadores mais experientes, deu espaço aos Garotos do Ninho e foi recompensado com boas atuações de Lorran, Wallace Yan, Johnny, Joshua e João Victor.

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    Além das respostas individuais, o Flamengo mostrou evolução coletiva. A equipe apresentou um repertório ofensivo mais variado, com muita mobilidade, trocas constantes de posição e, principalmente, capacidade de atacar a profundidade. Os movimentos de apoio seguidos por rupturas fizeram a bola entrar repetidas vezes às costas da defesa adversária, uma característica que se repetiu ao longo dos quatro amistosos e evidencia a identidade que Jardim tenta construir. Se conseguir transportar esse comportamento para os jogos oficiais, o treinador terá um time ainda mais difícil de ser marcado.

    Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026
    Leonardo Jardim em partida do Flamengo (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Folhapress)

    Próximo jogo do Flamengo

    O primeiro jogo do Flamengo no retorno do calendário do futebol brasileiro será contra a Chapecoense, no dia 22 de julho, pelo Brasileirão. A partida será em Chapecó.

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