Análise: Flamengo fecha intertemporada em alta e deixa ótimos sinais para a sequência
Invicto nos quatro amistosos, Rubro-Negro encerra preparação com Samuel Lino em alta e jovens ganhando espaço
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O Flamengo encerrou a intertemporada com uma vitória por 4 a 2 sobre o Olimpia, em Brasília. O resultado confirmou a invencibilidade da equipe nos quatro amistosos disputados (três vitórias e um empate), mas o maior saldo positivo vai muito além dos placares. Leonardo Jardim utilizou o período para testar formações, rodar praticamente todo o elenco e colher respostas importantes antes da retomada do Brasileirão e da Libertadores.
Se havia dúvidas sobre quem poderia ganhar espaço ou como a equipe se comportaria após semanas de treinamento, elas diminuíram bastante. Samuel Lino se consolidou como um dos protagonistas do time, jovens da base aproveitaram as oportunidades e o treinador ganhou novas alternativas para um segundo semestre que promete ser desgastante.
Samuel Lino vira protagonista no Flamengo
Se alguém saiu da intertemporada em outro patamar, esse jogador foi Samuel Lino. O atacante participou diretamente de sete dos dez gols marcados pelo Flamengo nos amistosos: foram dois gols e cinco assistências, participação em 70% dos gols da equipe.
Mais importante do que os números foi a mudança de função promovida por Leonardo Jardim. O treinador deixou de utilizá-lo apenas como um ponta aberto e passou a dar liberdade para atuar por dentro, como um meia ofensivo, aproximando-se de Pedro e participando muito mais da construção das jogadas.
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O resultado apareceu rapidamente. Contra River Plate e Benfica distribuiu assistências. Diante dos portugueses, além de marcar um gol, foi eleito o melhor jogador em campo. No encerramento da preparação, diante do Olimpia, distribuiu três assistências e foi novamente o principal nome do ataque.
A sensação deixada é clara: Jardim potencializou Samuel Lino e encontrou uma nova forma de explorar um dos jogadores mais talentosos do elenco.
Lorran transforma incerteza em oportunidade
Poucos jogadores tinham tanto a provar quanto Lorran. Depois de um empréstimo discreto ao Pisa, da Itália, o meia retornou ao Flamengo sem espaço garantido e até com possibilidade de uma nova saída. A intertemporada mudou esse cenário.
Em Portugal, entrou bem contra o River Plate, marcou diante do Lausanne-Sport e mostrou qualidade para atuar em espaços curtos, uma de suas principais características. Contra o Olimpia, fez sua atuação mais completa.
Cobrou falta na cabeça de Pedro, criou jogadas ao lado de Samuel Lino, marcou um gol, roubou a bola que originou a assistência para Bruno Henrique e ainda participou das principais ações ofensivas da equipe. O desempenho rendeu elogios públicos de Leonardo Jardim.
"É um jogador que está a crescer na equipe dentro do nosso planejamento."
Ainda não existe uma definição sobre sua permanência definitiva no elenco, mas a impressão deixada é que Lorran ganhou uma nova oportunidade de escrever sua história no Flamengo.
Wallace Yan mostra amadurecimento
Outra resposta importante veio com Wallace Yan. Depois de um período turbulento por episódios de indisciplina, o atacante utilizou a intertemporada para mostrar evolução dentro e fora de campo. Marcou contra Lausanne-Sport e Benfica, voltou a participar bem diante do Olimpia e mostrou uma postura muito mais madura nas partidas.
Além da qualidade técnica, Wallace aparece hoje como uma alternativa real para o setor ofensivo e pode ser uma solução interna para dividir minutos com Pedro ao longo da temporada.
Johnny confirma que pode ser opção
Nem mesmo a falha que originou o segundo gol do Olimpia apaga o saldo positivo de Johnny. Sem Ayrton Lucas durante boa parte da preparação, o jovem lateral aproveitou a sequência de oportunidades e mostrou personalidade.
Foi seguro defensivamente, participou bem da construção das jogadas e demonstrou inteligência para entender quando atacar ou fechar espaços. Contra o Benfica, iniciou a jogada do segundo gol com uma arrancada que chamou atenção da comissão técnica. Jardim também fez questão de elogiá-lo durante a intertemporada.
"É um jogador de futuro, tem condições de se tornar um grande lateral."
Emerson Royal deixa boa impressão
Emerson Royal também terminou a preparação valorizado. Sem grandes números, mostrou intensidade e competitividade. Sua atuação mais consistente aconteceu diante do Benfica, mas mesmo contra o Olimpia mostrou personalidade, participou dos duelos e confirmou que pode disputar posição rapidamente.
Bruno Henrique lidera pelo exemplo
Se Samuel Lino foi o principal destaque técnico da intertemporada, Bruno Henrique foi o retrato da intensidade que Leonardo Jardim exige da equipe.
Mesmo aos 35 anos, o atacante tratou cada amistoso como se fosse uma decisão de Brasileirão ou Libertadores. Competiu em todas as disputas, pressionou adversários, cobrou companheiros, reclamou com a arbitragem, provocou a torcida do River Plate e, contra o Benfica, chegou até a cometer um pênalti por excesso de vontade ao voltar para marcar.
Contra o Olimpia, foi premiado com um golaço de fora da área, no ângulo, coroando uma preparação em que exerceu seu papel de capitão muito além da faixa no braço. A postura do camisa 27 passa uma mensagem importante aos mais jovens do elenco: intensidade não se negocia. Se uma das maiores referências da história recente do Flamengo mantém esse nível de entrega em amistosos, dificilmente um garoto deixará de seguir o exemplo.
As boas notícias não param por aí
Outros jogadores também aproveitaram bem a preparação. Pedro marcou apenas um gol nos amistosos, mas participou ativamente da construção ofensiva. Contra o Olimpia deixou Samuel Lino na cara do gol com um toque de calcanhar, criou boas oportunidades, quase marcou uma cavadinha e participou diretamente do quarto gol ao fazer um corta-luz para Luiz Araújo.
Joshua também entrou bem sempre que foi acionado, enquanto João Victor correspondeu nas oportunidades recebidas.
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Leonardo Jardim também sai fortalecido
Outro personagem que deixa a intertemporada em alta é Leonardo Jardim. O treinador aproveitou o período para fazer exatamente o que se espera de uma preparação: testar alternativas, distribuir minutos e aumentar a competitividade interna. Em vez de apostar apenas nos jogadores mais experientes, deu espaço aos Garotos do Ninho e foi recompensado com boas atuações de Lorran, Wallace Yan, Johnny, Joshua e João Victor.
Além das respostas individuais, o Flamengo mostrou evolução coletiva. A equipe apresentou um repertório ofensivo mais variado, com muita mobilidade, trocas constantes de posição e, principalmente, capacidade de atacar a profundidade. Os movimentos de apoio seguidos por rupturas fizeram a bola entrar repetidas vezes às costas da defesa adversária, uma característica que se repetiu ao longo dos quatro amistosos e evidencia a identidade que Jardim tenta construir. Se conseguir transportar esse comportamento para os jogos oficiais, o treinador terá um time ainda mais difícil de ser marcado.
Próximo jogo do Flamengo
O primeiro jogo do Flamengo no retorno do calendário do futebol brasileiro será contra a Chapecoense, no dia 22 de julho, pelo Brasileirão. A partida será em Chapecó.
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