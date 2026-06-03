Marcelo Salazar, novo técnico do time sub-20 do Flamengo, foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira (3), no Ninho do Urubu. Ex-treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, o treinador chega ao clube carioca após um período de trabalho ao lado de Jorge Jesus, ídolo da torcida rubro-negra. Durante a apresentação, Salazar detalhou a participação do "Mister" em sua chegada ao Flamengo.

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— Eu e Jorge Jesus éramos vizinhos e criamos uma relação pessoal e familiar muito boa. O interesse partiu do Alfredo (diretor da base do Flamengo). A partir daí, ele entrou em contato com o Jesus para buscar mais informações. Sempre tivemos uma relação muito boa. Todos falavam maravilhas do Flamengo, e nós também sempre soubemos da grandeza do clube — disse Marcelo Salazar.

Marcelo Salazar concede entrevista coletiva após ser contratado pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Flamengo)

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Lição de Salazar, do Flamengo, com Cristiano Ronaldo

Salazar também trabalhou com Cristiano Ronaldo no clube árabe e carrega consigo um aprendizado que teve com o craque português. Segundo ele, a vontade de vencer do jogador experiente é algo que o motiva no cotidiano e que passa para os seus atletas.

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— Foram três anos e meio desde janeiro de 2023, quando cheguei lá. Poder conviver diariamente com um cara do tamanho dele e ver a simplicidade com que se relaciona no cotidiano com todos os funcionários é algo muito marcante. Além disso, chama atenção a vontade que ele tem de ganhar. Ele chegou lá com 38 anos, e as pessoas falavam: "É a última Copa dele, a última Euro, a última…" Eu sempre dizia: "Não coloquem limites para o Cristiano Ronaldo, porque a ambição dele não tem limites". A paixão que ele tem pelo jogo é algo que levo para a minha vida e que vou tentar transmitir para todas as pessoas — iniciou Salazar.

— Muitas vezes falam: "Ah, o jovem já tem salário alto, já tem tudo". Mas ninguém tem mais do que o Cristiano Ronaldo, e mesmo assim você vê a dedicação e a paixão com que ele se entrega diariamente à profissão. Isso vale mais do que qualquer MBA ou universidade. Sou muito observador e aproveitei muito esse período para aprender com ele, porque realmente é um ser humano diferenciado em termos de determinação e paixão pelo futebol — completou.

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Trabalho conjunto com Leonardo Jardim

Salazar também projetou a parceria com Leonardo Jardim na transição dos jogadores da base para o time profissional. Durante a pausa para a Copa do Mundo, vários jovens do Flamengo treinarão com os remanescentes da equipe principal, já que o Rubro-Negro teve nove convocados.

— Sobre a integração com o profissional, não tenho problema algum. Venho desse mesmo trabalho no Al-Nassr. Conheço o Jardim, fomos adversários quando ele estava lá. A comunicação não vai ser nenhum problema: venho para me adaptar ao que o Flamengo precisa. Estamos vindo para ajudar o Flamengo e ajudar os jogadores a estarem preparados para o profissional. Vai ser um período bom a parada da Copa. Espero que aproveitem, porque treinar no primeiro time do Flamengo é uma honra. Os que ficarem, vamos continuar treinando para torná-los o mais capazes possível para chegar e ficar no time de cima — explicou.