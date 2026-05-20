O Flamengo venceu o Estudiantes (ARG) por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (20), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. No Maracanã, o gol da vitória foi marcado por Pedro. O camisa 9, que precisou lidar com a frustração de ficar fora da lista de convocados para a Copa do Mundo, garantiu o triunfo rubro-negro, que carimbou a classificação da equipe carioca às oitavas de final.

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Importante ressaltar que o Flamengo, líder isolado do Grupo A, com 10 pontos, ainda aguarda a oficialização dos três pontos da partida contra o Independiente Medellín (COL), na última rodada, após o jogo ser cancelado por falta de segurança no estádio. A tendência é que o Rubro-Negro fique com os três pontos.

Primeiro tempo: Flamengo tem atuação apática e deixa torcida na bronca

Foi na jogada aérea, tendão de Aquiles do Flamengo nesta altura da temporada, que o Estudiantes criou sua melhor chance, logo aos cinco minutos. Mesmo em casa, o Rubro-Negro não teve controle da posse de bola. E, quando a tinha sob domínio, abusava dos passes longos em direção a Bruno Henrique, mas sem sucesso. Aos 32 minutos, o árbitro marcou pênalti de Meza no camisa 27, mas o VAR interveio e apontou que a falta havia acontecido fora da área. Após uma atuação apática no primeiro tempo, a torcida vaiou a equipe na saída para o intervalo.

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Jogadores de Flamengo e Estudiantes durante o primeiro tempo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Segundo tempo: Pedro é decisivo e garante os três pontos ao Flamengo

O Flamengo voltou do vestiário apostando nos contra-ataques e, em uma dessas escapadas, teve uma falta perigosa, na qual Léo Pereira levou perigo ao gol. Pouco depois, a bola entrou com Pedro, que aproveitou uma falha do goleiro do Estudiantes para estufar a rede. Inspirado, o camisa 9 ainda arriscou uma bicicleta minutos depois, após passe magistral de Paquetá, mas a finalização saiu para fora. O tento de Pedro foi fundamental para o torcedor rubro-negro não amargar mais um resultado ruim, como vinha acontecendo.

Ao lado de Paquetá, Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance decisivo ficou por conta de Pedro. O camisa 9, dias após a frustração de ficar fora da convocação para a Copa do Mundo, garantiu a vitória do Flamengo. Com a perna esquerda, mostrou oportunismo ao aproveitar a falha do goleiro.

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Deu aula 🏅

Atacante reverência! Pedro deu aula no jogo desta quarta-feira. Aguerrido em campo, o jogador rubro-negro foi decisivo e demonstrou muita qualidade.

Ficou abaixo 📉

Os jogadores do Flamengo não tiveram grandes destaques individuais, com exceção de Pedro. Um dos atletas que teve atuação abaixo foi Luiz Araújo.

Ei, juiz! 📣

O lance mais polêmico da partida envolvendo a arbitragem foi a não marcação de pênalti no puxão de Meza em Bruno Henrique, o que deixou os rubro-negros na bronca. O árbitro Esteban Ostojich chegou a assinalar a penalidade, mas foi avisado pelo VAR de que a falta ocorreu fora da área.

Não vou ver isso sozinho 😱

Além do gol, Pedro esteve perto de marcar um tento antológico no Maracanã. Após grande passe de Paquetá, o camisa 9 arriscou uma bicicleta, mas a bola foi para fora. Seria um golaço.

Notas do Flamengo; avalie os jogadores!

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ESTUDIANTES

LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Pedro, 19'/2°T (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Evertton Araújo e Luiz Araújo (FLA); Piovi, Meza, Palacios e Pírez (EST)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Paquetá), Jorginho e Carrascal (Wallace Yan); Luiz Araújo (Samuel Lino), Bruno Henrique (De la Cruz) e Pedro (Varela).

ESTUDIANTES (Técnico: Alexander Medina)

Muslera; Mesa, Núñez, Pírez e Palacios (Pérez); Amondarain (Gaich), Piovi (Neves) e Castro (Farías); Palacios, Carrillo e Aguirre (Cetre).

🟨 ARBITRAGEM

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Leodan González (URU)

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